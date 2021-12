14/12/2021 à 23:13 CET

Les retrouvailles entre Pep Guardiola et Marcelo Bielsa Cela s’est terminé par une énorme démolition. Manchester City a soutenu Leeds 7-0, sans réponses, accablée et humiliée par la qualité des célestes. L’audace de Bielsa avec le marquage individuel lui a coûté un outrage aux mains d’une ville magnifique, commandée par le Rodri, De Bruyne ou Foden.

MCI

LIRE

Manchester City

Ederson ; Pierres, Rúben Dias (Aké M.65), Laporte, Zinchenko ; Rodri (Fernandinho, M.56), Bernardo Silva (Gündogan, M.45), De Bruyne ; Mahrez, Foden, Grealish.

Leeds United

Meslier ; Shackleton (Klich, M.38), Ayling, Llorente, Junior (Drameh, M.73) ; Dallas, Forshaw; Raphinha, Roberts, Harrison ; James (Gelhardt, M.45).

Buts

1-0 M.8 Foden ; 2-0 M.13 Grealish ; 3-0 M.32 De Bruyne ; 4-0 M.49 Mahrez ; 5-0 M.62 De Bruyne ; 6-0 Pierres M.74 ; 7-0 M.78 Aké.

Arbitre

Paul Tierney. TA : Rúben Dias (M.40) / Junior (M.20).

Le résultat a permis à Guardiola d’élargir encore ses records à Manchester. La Ville a ajouté 506 buts depuis son arrivée sur le banc. Ils l’ont fait en 207 jours, laissant une moyenne de 2,44 points par match. Personne n’y est parvenu aussi vite dans l’histoire du premier ministre. Un autre coup de la palette de ressources conçue par Santpedor dans l’est de Manchester, où ils n’arrêtent pas de scander son nom.

Pour ceux de Bielsa, la tragédie a mis 13 minutes à apparaître : c’est le temps qu’il a fallu à City pour obtenir 2-0 grâce à Foden et Grealish. Le « 10 » a marqué après trois mois de sécheresse. Sur le chemin Bernardo Silva une autre chance à une porte vide a échoué, De Bruyne entré en collision avec Meslier Oui Rodri dominé le jeu à l’aise. Le milieu de terrain espagnol a été impérial, confirmant qu’à sa place, il y en a peu au monde en meilleure forme que lui.

De Bruyne Il a confirmé sa récupération de Covid-19 avec un pied gauche pour porter le score à 3-0 avant la pause. La pression téméraire de Leeds a fini par les condamner. La fluidité de l’attaque céleste a permis à ceux de Guardiola parcourir librement la moelle épinière, sans aucune opposition. Et à la reprise la destruction s’est confirmée.

Mahrez agrandi la plaie et De Bruyne Il mit sa petite main d’un coup de fouet à ceux dont on se souviendra : Meslier ne la vit même pas passer. Essayer de Dallas Oui Harrison elles ont été une caresse pour City, qui a clôturé la soirée privée grâce à deux de ses centrales. Pierres et Aké Ils ont réglé un score qui devient la plus grande victoire de l’actuel Premier ministre, et laisse Leeds compter ses visites à Manchester avec des débâcles : entre City et United, ils ont encaissé 12 buts en deux matchs.