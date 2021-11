Résumé et buts de Manchester United 0-2 Manchester City de la Premier League

11/06/2021 à 15:58 CET

Cela ne servait à rien au Manchester United l’humiliation subie contre Liverpool. Ceux de Solskjaer étaient encore un jouet aux mains d’un rival largement supérieur, simplement un autre lien de football. Manchester City de Guardiola a donné une leçon dans le derby, La plus grande performance de Pep à Old Trafford depuis son entraînement en Premier League.

MUN

MCI

Manchester United

De Géa ; Wan-Bissaka, Bailly (Sancho, M.45), Lindelof, Maguire, Shaw (Telles, M.73) ; Bruno Fernandes, McTominay, Fred (Van de Beek, M.80) ; Greenwood (Rashford, M.66), Cristiano Ronaldo.

Manchester City

Ederson ; Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo; Rodri, Bernardo Silva, Gündogan ; Gabriel Jésus, De Bruyne, Foden.

Buts

0-1 M.8 Bailly (pp) ; 0-2 M.45 Bernardo Silva.

Arbitre

Michel Olivier. AT : Cristiano Ronaldo (M.90) / Cancelo (M.48), Bernardo Silva (M.58).

Stade

Old Trafford. 79 000 téléspectateurs.

j’annule Il est revenu pour être le bras d’exécution, avec deux passes décisives, et Bailly (propre) et Bernardo Silva ils mettent les buts. De Gea a évité un la tragédie avant la pause. Et tandis que City lançait à sa guise, retirant le pied du gaz en seconde période, Solskjaer continuait de perdre des arguments qui le maintenaient sur le banc du Theater of Dreams.

United a à peine quitté son terrain en première mi-temps. Cristiano Ronaldo, son fer de lance, a enregistré un emplacement moyen sur son propre terrain. Guardiola a démissionné de Grealish pour, caractéristique, être renforcé avec plus de milieux de terrain. Bernardo Silva et De Bruyne ont alterné le faux neuf, avec Foden et Gabriel aux extrêmes.

Solskjaer s’est protégé avec trois centraux, qui ne savaient même pas qui marquer et quand ils l’ont découvert, ils avaient déjà mis le premier dans leur but. Eric Bailly, la solution d’urgence d’Ole, il a dévié un centre tendu de Cancelo au but à huit minutes.

Le départ rêvé d’un Manchester City qui de là sodomise ses voisins. Le seul coup local a été donné Cristiano Ronaldo, avec une volée à la 25e minute qu’Ederson a repoussée. C’était le seul tir au but local de l’après-midi. Ce qui a suivi a été une réponse de City, avec L’apparition vedette de De Gea. La méta espagnole a marqué quatre buts sans faute contre Manchester City: Gabriel Jesus, Cancelo, De Bruyne et Gündogan. Une exposition qui s’est terminée au bord du repos, quand Bernardo Silva il a trouvé un tapis rouge derrière Shaw pour doubler l’avance. Encore une fois, un cadeau de Cancelo.

La seconde mi-temps n’a pas changé le non-sens local. Solskjaer a donné l’entrée à Sancho, inédit. Comme Bruno Fernandes, Rashford ou Greenwood. Et la Ville continua à lui. Gündogan, Foden ou Stones auraient pu condamner et calmé un Pep hyperactif et souffrant dans le groupe. C’est le seul reproche qui peut rester : ne pas avoir ouvert une plaie historique. Le 0-2 final sous-estime la distance sidérale entre les deux côtés de Manchester, la ville grise qui dormira ce soir teinte en bleu azur.