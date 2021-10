24/10/2021 à 20:04 CEST

Une défaite contre lui Liverpool s’est terminée par le passage de Mourinho pour lui Manchester United, et tout indique ce que Solskjaer ça finira pareil. Diables Rouges subi l’une des plus grandes humiliations de leur histoire, à domicile, devant son grand rival. Le Liverpool de Klopp il leur a donné une main peu attrayante. Un 0-5 indéniable, qui reflète les réalités de deux clubs à des années-lumière, une équipe légendaire en Angleterre contre un jouet cassé, auquel ni Cristiano Ronaldo a trouvé une objection possible. Moins après avoir joué le plaisir avec lui Mohammed Salah.

MUN

LIV

Manchester United

De Géa ; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw ; Fred, McTominay; Greenwood (Pogba, M.45), Bruno Fernandes (Cavani, M.62), Rashford (Dalot, M.62) ; Cristiano Ronaldo.

Liverpool

Alisson ; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson ; Milner (Jones, M.27), Henderson, Keita (Oxlade-Chamberlain, M.61) ; Salah, Firmino (Mané, M.76), Jota.

Buts

0-1 M.5 Keïta ; 0-2 prise M.14 ; 0-3 M.38 Salah ; 0-4 M.45 Salah ; 0-5 M.50 Salah.

Arbitre

Anthony Taylor. TA : Shaw (M.41), Ronaldo (M.45), Fred (M.45), Bruno Fernandes (M.46), Maguire (M.55), Wan-Bissaka (M.86). TR : Pogba (M.60).

Les supporters de United ont commencé à quitter leur stade à la 55e minute du match, déjà résignés. Ils ont beaucoup enduré, car le début était désastreux. Naby keita a marqué le but le plus rapide de Liverpool de son histoire à Old Trafford : quatre minutes, avec Shaw briser le hors-jeu et Lindelof totalement hors site. La pression de Klopp, avec Firmino meneur de jeu et Keita sur l’aile droite, gauche United sans arguments. Solskjaer ne l’a pas vu venir non plus, avec ses hommes non seulement incapables de proposer quelque chose de significatif, mais impuissants face à l’avalanche « rouge ».

Iota a culminé un centre de Alexandre-Arnold en jeu de plume pour tourner le second, et céder la place au spectacle de Salah. L’Egyptien fera à nouveau la une des journaux, irrépressible pour Shaw, élevé au rang de meilleur joueur du Premier ministre à ce jour. Enterré le Unis avec un triplé, les deux premiers avant la pause, le énième à la relance. Est devenu l’Africain avec le plus de buts dans l’histoire du Premier ministre (106), battre la drogue (104). United n’a pas perdu de quatre buts lors d’une pause depuis 1990, lorsque le Premier ministre n’existait pas. Et si le match s’est terminé 0-5, c’est essentiellement parce que Les hommes de Klopp ont levé les pieds.

United est resté impuissant. Cristiano Ronaldo il a repoussé une éjection au bord de la mi-temps pour un coup de pied sans ballon à Curtis Jones. Pogba, qui est entré dans la pause, a été expulsé après quinze minutes pour une équipe à Keita, qu’il a blessé.

Avec 10 sur le terrain, United a eu la pitié de Liverpool de ne pas élargir la plaie. Cristiano Ronaldo a vu la porte, mais son but a été annulé par la VAR. Les fans des ‘rouges’ l’ont célébré avec sarcasme, furieux de leurs chants : « Est-ce qu’on peut jouer contre toi chaque semaine ? & Rdquor; ou « Essayez de regarder le côté positif de la vie & rdquor; ils ont crié dans les tribunes des visiteurs Théâtre des rêves, a transformé le samedi en cauchemar pour United. Un après-midi pour les livres d’histoire de l’Angleterre.