Résumé et buts de Manchester United 1-0 Crystal Palace de Premier League

12/05/2021 à 19:13 CET

Ralf Rangnick a fait ses débuts triomphants à Old Trafford. Un seul but de Fred a fait la différence, une chaussure de l’avant qui a attrapé la parabole jusqu’à terminer dans l’équipe. Les Palais de cristal fait son jeu et arrivait parfois à toucher le but, mais le résultat final récompensait un Manchester United A qui ont été aperçues les premières traces de ce que veut imposer le coach allemand.

MUN

CRI

Manchester United

De Gea ; Dalot, Lindelof, Maguire, Telles ; McTominay, Fred ; Bruno Fernandes (Van de Beek, M.86), Sancho (Greenwood, M.62) ; Rashford (Elanga, M.75), Cristiano Ronaldo.

Palais de cristal

Guaita; Clyne, Tomkins, Guehi, Mithcell ; Kouyaté (Olise, M.84), Gallagher, Schlupp ; Ayew (Eze, M.84), Benteke (Edouard, M.67), Zaha.

Arbitre

Craig Pawson. TA : McTominay (M.80), Lindelof (M.90) / Clyne (M.31), Guehi (M.67).

Le résultat final rend Rangnick le premier entraîneur germanique à gagner à ses débuts en Premier League, quelque chose que Felix Magath, Jürgen Klopp, Jan Siewert, Daniel Farke et Thomas Tuchel n’ont pas réalisé. Si quelqu’un s’attendait à une révolution, peut-être a-t-il été déçu de voir le onze, qui est resté intact par rapport au dernier match. Sur le green, en revanche, plusieurs choses ont changé. Surtout la pression : Rangnick placé Cristiano Ronaldo et Rashford comme avant, Sancho et Bruno Fernandes sur les flancs. Les quatre ont exigé la défense du Palais dès leur première passe, ce qui a bloqué l’ensemble de Patrick Vieira et applaudi dans les tribunes locales.

La qualité de Wilfried Zaha c’était la seule chose capable de donner de l’air à un Palais qui arrivait dépassé pour se reposer. Les diables rouges ont eu les meilleurs arrivages, concentrés un jour de plus sur Cristiano Ronaldo. Le portugais était le point de référence pour tous Bruno Fernandes ou Sancho, même s’il manquait peut-être de l’efficacité habituelle pour ouvrir la boîte.

L’affrontement s’est arrêté sans buts, mais de bons sentiments de la part des Le plan de Rangnick Cependant, la seconde mi-temps serait différente. Oui ok Alex tel brossé la barre transversale de Guaita sur un coup franc direct, Crystal Palace commençait à pouvoir fouler la surface de De Gea plus fréquemment. A tel point qu’ils ont pardonné le premier but de l’après-midi. Dans une action arrêtée, Ayew a eu une occasion incroyable, à quelques mètres de la ligne de but. Son tir est devenu trop large.

Suivez toute la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Ces erreurs sont généralement payées dans le football, et plus encore sur une place comme Old Trafford. Quelques secondes plus tard, Fred tourné à gauche de Bois vert sur le but vainqueur. Il l’a empalé avec sa main droite, sa mauvaise jambe, aucun obstacle pour que le ballon trace un chemin imparable vers l’équipe de Guaita. Le triomphe quitte Manchester United à trois points de la quatrième place.