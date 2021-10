Résumé et buts de Manchester United 1-1 Everton de la Premier League

02/10/2021 à 16h55 CEST

n’est pas apparu Cristiano Ronaldo, et United l’a frappé. Les de Solskjaer ils trébuchèrent à nouveau dans le Premier, à nouveau chez eux. Un but de Townsend en l’absence de 20 minutes il a servi à Everton de Rafa Benítez pour obtenir un match nul d’Old Trafford. Les diables rouges, avec CR7 en remplacement, sont allés de l’avant grâce à la réapparition Martial. Mais même ainsi, ils n’étaient pas épargnés par leur instabilité récurrente. C’est le neuvième match consécutif au cours duquel ils ont encaissé un but à domicile. Le résultat pourrait placer les Diables rouges à trois points de l’avance en fin de journée.

MUN

EFC

Manchester United FC

De Géa ; Wan-Bissaka, Lindelof, Varane, Shaw ; Fred (Pogba, M.70), McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Martial (Sancho, M.57) ; Cavani (Cristiano Ronaldo, M.57).

Everton FC

Pickford ; Godfrey, Yerry Mina, Keane, Digne ; Townsend, Allan, Doucouré, Gordon (Davies, M.72) ; Gray (Dobbin, M.90), Rondón.

Buts

1-0 M.43 Martial ; 1-1 M.65 Townsend.

Arbitre

Michel Olivier. TA : Grenwood (M.34) / Doucouré (M.76).

Stade

Stade : Old Trafford. 70 000 téléspectateurs.

Et ça aurait pu être pire. Avec 1-1 au tableau d’affichage, Yerry Mina a vu comment le VAR a annulé le but du retour, après une passe de Davies qui, avec tout en sa faveur pour tirer sur De Gea, a décidé de donner une passe décisive au Colombien, en hors jeu. Old Trafford a été combattu et écrasé par une explosion finale salvatrice, comme cela s’est produit contre Villarreal. Mais cette fois, même l’entrée de Cristiano Ronaldo n’a pas fonctionné.

Solskjaer a introduit plusieurs changements, au-delà du remplacement des Portugais. Shaw est revenu de blessure, tandis que Cavani et Martial ils entrèrent onze. L’Uruguayen a connu la première fois un bon départ pour United, qui s’est dilué au fil des minutes jusqu’à ce que, au bord de la mi-temps, le Français fasse la différence. Il l’a fait assisté de Bruno Fernandes, Le catalyseur de Solskjaer, qui a été impliqué dans 50 buts depuis ses débuts à United (30 points, 20 passes décisives). Martial a tiré son bonbon au réseau de Pickford.

Everton n’a pas perdu de vue le jeu, et soutenu par sa défense et la confiance en soi de Gris Demarai trouvé le prix. Il l’a fait contre le compteur parfait, plein d’erreurs locales. D’un corner en faveur de United, il est passé au but du ‘toffee’. Fred n’a pas réussi à fermer le dégagement de l’arrière d’Everton. Gris, ignifuge, a combattu le ballon et il a remporté la position jusqu’à deux fois pour prendre le ballon et lancer le compteur. Cédé à Doucouré et il s’ouvrait plus à droite pour Townsend, qui a traversé à plaisir avant De Gea.

Les Anglais l’ont célébré en faisant le geste de Cristiano, à Old Trafford, devant la foule extatique des visiteurs. Ce n’est pas pour moins : Townsend ajoute 5 buts et 3 passes décisives en neuf matchs. Entre le buteur et Gray, le meilleur de Rafa Benítez, ils sont arrivés à Goodison Park cet été pour moins de 2 millions d’euros. Une affaire ronde.

Il restait le drame final, avec le but refusé par Yerry Mina et deux occasions manquées par Pogba et les frustrés Sancho, qui ne démarre toujours pas. Peut-être comme United, qui après avoir signé tout ce qui manquait sur le terrain, n’a toujours pas une idée du jeu.