Résumé et buts de Manchester United 1-1 Fulham Premier League

18/05/2021

À 23:24 CEST

Les fans sont revenus à Old Trafford après 14 mois en dehors de son temple, Cavani il a fait ses débuts devant leur paroisse avant le quart d’heure, mais United n’a pas pu vaincre Fulham. Les Londoniens, déjà descendus, ont neutralisé le but uruguayen grâce à Bryan, déjà dans la seconde moitié. En chemin, les Mancuniens ont pardonné la sentence, aux pieds avant tout de Greenwood. Le tirage au sort n’affecte cependant pas beaucoup pour un United retranché dans le top-4, et avec son esprit tourné vers la finale de la Ligue Europa.

MUN

PLEIN

Manchester United

De Gea; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Lindelof, Shaw; McTominay (Rashford, M. 62), Fred; Greenwood (Amad, M, 83), Bruno Fernandes, Pogba; Cavani (Van de Beek, M.87).

Fulham

Aréole; Lemina, Adarabioyo, Ream, Bryan; Carvalho (Loftus-Cheek, M.63), Reed (Andersen, M.32), Anguissa, Reid; Cavaleiro, Lookman (Tete, M, 89).

Buts

1-0 M.15 Cavani; 1-1 M.76 Bryan.

Arbitre

Lee Mason. TA: Bruno Fernandes (M.18), Shaw (M.89) / Lemina (M.51), Lookman (M.87), Areola (M.90).

Stade

Old Trafford. 10 000 téléspectateurs.

Solskjaer a convaincu Cavani de renouveler en l’avertissant qu’il ne pouvait pas quitter Manchester sans jouer avec un Theatre of Dreams complet. Au premier contact, seulement avant les 10000 fans autorisés par le Premier au cours des deux derniers jours de championnat, le Matador n’a pas échoué. En fait, il a laissé l’un des buts de la saison: une vaseline de quarante mètres, avec Areola en avance, qui a ravi un gala assoiffé de cris dans le stade.

Les Mancuniens sont sortis avec onze garanties complètes. Seul Rashford reposait sur les théoriciens titulaires, et Tuanzebe a pris la place de Maguire blessé. Le démarrage semblait excellent, mais petit à petit ils ont desserré le piston. Le visiteur Carvalho en a profité pour se tenir seul avant Depuis Gea. La tentative était timide, facile pour le gardien de but, mais un avertissement de ce qui allait arriver.

Dans la reprise il monta la marche Greenwood. Le jeune mancuniano avait hâte de continuer dans une bonne dynamique, mais il manquait beaucoup de but. Parmi ceux qui ont pardonné, le plus clair était un heads-up qui couvrait Areola, providentiel. Fulham est resté impliqué dans le jeu, a remporté les poignées du centre du terrain à United, et a réussi à donner le machado. De Gea avait précédemment sauvé une tentative de Lookman, mais ne pouvait rien faire quand Bryan est venu absolument seul dans la région, du deuxième poteau, derrière Wan-Bissaka. Le centre de Reid était un bonbon à la tête de l’égalité au filet.

Malgré le tirage au sort final, si Leicester ne bat pas Chelsea, United sera mathématiquement deuxième de la Premier League. Les fans ont quitté Old Trafford avec un mauvais goût dans la bouche. Maintenant, l’équipe doit se rattraper en là la fin de la Ligue Europa, son dernier gros but avant de clore la saison.