Résumé et buts de Manchester United 1-1 Young Boys of Champions League

12/08/2021 à 23:54 CET

Ralf Rangnick a cédé la place à la carrière le dernier jour, et a presque fini par voir comment le Jeunes garçons obtenir sa première victoire européenne à l’extérieur du parcours. Les Manchester United a fait match nul contre l’équipe suisse pour clôturer la phase de groupes, dans un résultat qui ne conteste pas la direction et qui bat définitivement l’équipe de David Wagner d’aspirer à la troisième place.

MUN

YBO

Manchester United

Henderson (Heaton, M.67) ; Wan-Bissaka, Bailly, Matic, Shaw (Mengi, M.61) ; Van de Beek, Mata (Savage, M.89) ; Lingard (Iqbal, M.89), Diallo (Shoretire, M.68) ; Elanga, Greenwood.

Jeunes garçons

Faivre; Maceiras, Camara (Lauper, M.77), Lustenberger, Lefort ; Pereira, Aebischer (Sierro, M.62) ; Elia (Maier, M.87), Rieder (Hefti, M.62), Ngamaleu ; Siebatcheu (Kanga, M.62).

Buts

1-0 M.9 Bois vert ; 1-1 M.42 Rieder.

Arbitre

Benoît Bastien (France). TA : Shoretire (M.79).

Le nouveau manager de United a changé tout son onze depuis le week-end. Ronaldo, Bruno Fernandes ou De Gea n’ont pas été appelés, mais la voie était libre pour Bois vert. Placée en référence en attaque, la jeune perle anglaise s’est défendue devant son nouvel entraîneur avec un tous deux du chilien avant la 10e minute. C’était la note la plus positive d’un match qui se déroulera sans douleur ni gloire au Théâtre des Rêves.

L’égalisation est intervenue avant la pause après un L’erreur de Van de Beek. Le Néerlandais, situé comme le seul pivot défensif de United, a perdu le ballon lorsque le ballon a été lancé, et le visiteur Riedler décidé de le ramasser et de le ranger dans l’équipe de Henderson. Les Mancuniens n’ont pas été en mesure de laisser une cage inviolée lors des cinq derniers matchs de Ligue des champions disputés dans leur fief.

Dans la seconde moitié Rangnick a amené quatre autres joueurs locaux, et les meilleures arrivées étaient aux pieds des Young Boys. Dans aucun d’entre eux, ils n’avaient raison, et avec leur manque de but, leurs options pour continuer en Europe cette saison sont mortes.