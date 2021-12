Résumé et buts de Manchester United 3-1 Burnley de la Premier League

30/12/2021

Le à 23:33 CET

Après la mauvaise image qu’il a laissée à Newcastle, le Manchester United de Rangnick il pansa ses blessures aux dépens de Burnley. Les Diables rouges ont dit au revoir à l’année à Old Trafford avec une victoire placide, terminant avec trois buts dans la première demi-heure.

MUN

BUR

Manchester United

De Gea; Wan-Bissaka, Bailly (Varane, M.67), Maguire, Shaw ; McTominay, Matic; Sancho, Greenwood (Dalot, M.81) ; Cristiano Ronaldo (Fred, M.93), Cavani.

Burnley

Hennessey; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor ; McNeill (Pieters, M.84), Cork (Stephens, M.58), Westwood, Gudmunsson ; Lennon (Vydra, M.74), Bois.

Buts

1-0 M.8 McTominay; 2-0 M.27 Sancho ; 3-0 M.35 Cristiano Ronaldo ; 3-1 M.38 Lennon.

ouvert la boîte McTominay avec un tir de face. L’Ecossais, critiqué ces derniers jours, favoriserait également le troisième avec un autre tir qu’il a rejeté Hennessey, mais a donné un franc rebond à Cristiano Ronaldo pour la pousser. Sur le chemin, Jadon sancho il a également fait ses débuts dans sa nouvelle maison.

Malgré la victoire, United a encore du pain sur la planche. le Burnley Il a à peine résisté et semble sombrer sans relâche vers la relégation au championnat. Cela n’a pas aidé non plus McTominay J’ai vu la porte en huit minutes. United a couru d’une manière fulgurante, toujours incapable de connecter la défense à l’attaque, mais cela leur suffisait. La seconde est à l’origine Sancho, dans une action individuelle qui a culminé avec un fil au long bâton d’Henessey.

Les ‘clarets’ ont essayé d’effrayer avec des croix pour Bois, ou grâce aux erreurs défensives de Maguire. Cependant, la différence de qualité était abyssale, et il était chargé de la pénaliser Cristiano Ronaldo pousser le 3-0 au filet. Avant la pause, Aaron Lennon gardé une certaine fierté pour ceux de Sean Dyché. L’ailier anglais a volé le portefeuille de Bailly en sortant, et a réussi à se faufiler dans la zone locale et à traverser sous les pieds de De Géa.

Suivez toute la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

La seconde mi-temps a été essentiellement une économie de forces des deux côtés. Unis, satisfaits du résultat. Le Burnley, a démissionné pour ne pas être humilié à son retour à la compétition après trois semaines de chômage. Ralf Rangnick Il termine l’année sixième, à quatre points du top-4 avec un match de moins, mais il reste conscient que beaucoup de travail l’attend s’il veut changer le visage de ce United.