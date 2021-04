Résumé et buts de Manchester United 3-1 Burnley de Premier

18/04/2021 à 19:20 CEST

Mason Greenwood Il n’a que 19 ans, mais il a beaucoup de personnalité pour décider des matchs à Manchester United. UNE doublet de la jeune perle L’anglais a terminé un Burnley qui résistait à Old Trafford, s’accrochant à sa défense et un but de Tarkowski à partir de pièces arrêtées, ce qui égalisait la différence ouverte après un Slalom cool de Rashford.

MUN

BUR

Manchester United

Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred (Cavani, M.45); Pogba, Bruno Fernandes, Rashford (van de Beek, M.84); Greenwood.

Burnley

Peacock-Farrell; Lowton, Mee, Tarkowski, Taylor; Gudmunsson (Rodríguez, M.88), Westwood, Cork, Brownhill (Vydra, M.88), McNeill; Bois.

Buts

1-0 M.48 Greenwood; 1-1 M.50 Tarkowski; 2-1 M.84 Greenwood; 3-1 M.93 Cavani.

Arbitre

Jon Moss. TA: Wan-Bissaka (M.26) / Westwood (M.57), Tarkowski (M.89).

Stade

Old Trafford. Pas de spectateurs.

Avec cette victoire, United continue de faire pression Manchester City, bien qu’ils soient toujours huit points qui séparent les deux, avec 18 à jouer. Bien qu’ils étaient sur le point de perdre deux points, en grande partie grâce à l’excellent travail de ceux de Sean Dyche. Immergé dans la lutte pour éviter la relégation, Burnleu a clairement indiqué qu’ils ne garderaient pas les choses simples quand Bois a marqué un but dans la première minute, mais le VAR l’a désactivé.

Solskjaer a donné du repos à Cavani, mais il est revenu à Rashford pour onze. Et l’Anglais a eu sa meilleure version. C’était un démon de la voie gauche de l’attaque, s’écraser sur le grand bouclier de Burnley: leur défense. Ben Mee dégagé sous des bâtons un coup de McTominay au démarrage et Paon-Farrell coups bloqués de Pogba et Rashford pour que le parti arrive sans buts au reste. A la reprise, tout se déchaînerait.

De nouveau Rashford, déchaîné, est celui qui a déclenché le feu. Il a commencé une course du centre du peloton dans laquelle personne ne voulait l’arrêter. Après avoir esquivé Lowton, le dernier rival, il est passé à Bruno Fernandes, qui avec une qualité supérieure laisse passer le ballon entre ses jambes. Greenwood est venu au plaisir au deuxième poteau pour tirer gaucher.

C’était un but marquant du côté de Solskjaer, qui a cependant mis quelques secondes à échouer. Dans l’action suivante, Burnley vient de forcer un corner pour égaliser. Tarkowski a battu Maguire dans le saut, et a battu un Henderson vendu avant la tête.

Le 1-1 a quitté le match dans une attaque constante de United. Les «bordeaux» étaient ravis d’essayer de résister, et juste au moment où ils semblaient réussir, tout s’est effondré. Cinq minutes pour aller, un coup de greenwood du haut de la zone, il a rebondi sur Taylor pour empoisonner le ballon au fond du filet. Solskjaer a sauté de joie dans le groupe, qui verrait encore comment Cavani, En quittant le banc, il a mis la dentelle sur le rabais. Résultat parfait pour un United qui n’abandonne toujours pas, et avec une marge de 11 points dans le top 4, il a presque garanti un billet pour la prochaine Ligue des champions.