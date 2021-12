Résumé et buts de Manchester United 3-2 Arsenal de Premier League

02/12/2021 à 23:47 CET

Cristiano Ronaldo a offert une victoire d’adieu à Michael Carrick. Avec Ralf Rangnick dans la surface d’Old Trafford, prêt à prendre les rênes de l’équipe pour le week-end, la frappe portugaise a encore fait la différence. La victime cette fois était le Arsenal, naïf, qui n’a pas su profiter des doutes locaux pour marquer au Théâtre des Rêves.

MUN

ARS

Manchester United

De Gea ; Dalot, Lindelof, Maguire, Telles ; McTominay, Fred ; Rashford (Lingard, M.79), Bruno Fernandes (Van de Beek, M.90), Sancho ; Cristiano Ronaldo (Martial (M.88).

Arsenal

Ramsdale ; Tomiyasu, White, Gabriel, Tavares ; Thomas, Elneny ; Martinelli, Odegaard (Lacazette, M.80), Smith-Rowe (Saka, M.69) ; Aubameyang (Nketiah, M.80).

Buts

1-0 M.13 Smith-Rowe ; 1-1 M.44 Bruno Fernandes ; 2-1 M.52 Cristiano Ronaldo ; 2-2 M.55 Odegaard ; 3-2 M.70 Cristiano Ronaldo.

Arbitre

Martin Atkinson. TA : McTominay (M.45).

Et que ceux de Arteta ils ont pris le meilleur départ possible. Le Basque ne pouvait pas compter sur Saka dès le début, mais il l’a fait avec un but chanceux. Après un corner dégagé par la défense locale, Smith Rowe Il a empalé une volée de devant qui a trouvé De Géa blessé au sol. Le ballon est entré sans opposition. Le VAR a vérifié que la blessure du gardien de but avait été causée par un piétinement de son coéquipier Fred et il n’y a pas eu de faute, donc le but est allé au tableau d’affichage.

Dans une première mi-temps très faible, United a trouvé du réconfort dans la pause de Sancho. Ressuscité avec Carrick, une passe finale divulguée s’est terminée Bruno Fernandes attacher, Et au passage, rompant son charme : il n’avait plus marqué avec United depuis le 11 septembre.

Manquant de précision tout au long de la première mi-temps, les deux équipes ont peiné après la pause. De Gea et Ramsdale ils ont été contraints de quitter deux arrêts notables. Quand Ronaldo l’a eu, il n’a pas échoué. CR7 a chassé un autre kill pass, cette fois de Rashford. Le « siuu » a éclaté à Old Trafford, réduit au silence après trois minutes lorsque Odegaard correspond à nouveau. Malgré tous ses défauts, Arsenal doit encore s’accrocher à ses jeunes talents : leurs 8 derniers buts ont été marqués par des moins de 24 ans.

Le match a échoué et au milieu du désordre, ils ont défini les erreurs de jeunesse d’Arsenal. Odegaard a rompu sa cravate en commettant un pénalité évitable sur Fred. Du onze mètres, Cristiano a terminé sa soirée. Il a fait exploser le ballon d’un obus pour enregistrer le but numéro 801 de sa carrière, entre le club et l’équipe nationale. Des données extraterrestres pour un footballeur qui, à 38 ans, continue de faire la différence chez Premier. Arsenal perd son billet pour la zone des Champions et United trouve du réconfort avant le début de l’ère Rangnick.