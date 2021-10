Résumé et buts de Manchester United 3-2 Atalanta de la Ligue des Champions

20/10/2021

Le à 23:48 CEST

Au Manchester United il manque souvent de jeu, mais il a beaucoup de grandeur et a Cristiano Ronaldo. Les hommes de Solskjaer ont battu l’Atalanta comme ils l’ont déjà fait contre Villarreal : avec Première mi-temps décevante et retour épique culminé par CR7. Les Les Italiens ont fait 0-2 avant une demi-heure, mais les Red Devils, main dans la main avec Old Trafford, ont été ressuscités en seconde période. Rashford et Maguire ils ont fait correspondre leurs forces pour que CR7, une fois de plus inattaquable, décide du match.

MUN

À

Manchester United

De Géa ; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw ; McTominay (Pogba, M.66), Fred (Matic, M.87) ; Greenwood (Sancho, M.72), Bruno Fernandes, Rashford (Cavani, M.66) ; Cristiano Ronaldo.

Atalante

Musso; De Roon, Demiral (Lovato, M.45), Palomino, Zappacosta, Freuler, Koopemeiners (Pezzella, M.80), Pasalic (Malinovskiy, M.67), Maehle ; Ilicic (Miranchuk, M.67), Muriel (Zapata, M.54).

Buts

0-1 M.15 Pasalique ; 0-2 M.29 Demiral; 1-2 M.53 Rashford ; 2-2 M.75 Maguire ; 2-3 M.81 Cristiano Ronaldo.

Arbitre

Szymon Marciniak (Pologne). TA : Shaw (M.64), Cavani (M.93), Matic (M.93) / Lovato (M.54), Pasalic (M.55), De Roon (M.56), Palomino (M.80) ).

Solskjaer semblait destiné à être brûlé dans l’incendie provoqué par ceux de Gasperini, qui s’avançait avec une grande facilité. Premier Pasalique terminé dans la petite zone un jeu de crayons, puis Demiral Il a dirigé un corner au filet. La défense désastreuse de United, qui a été complétée par une attaque erratique. Fred et Rashford ils ont pardonné avant Musso avant la pause. Le redémarrage changerait tout.

L’Anglais pardonne un, mais pas deux. Au service du SUV Bruno, Rashford a coupé les différences et allumé le Théâtre des Rêves, qu’il a vu son propre harcèlement et sa démolition. Ronaldo a testé Musso, McTominay a frappé le poteau. Juste au moment où Atalante a enduré le pire, et De Gea a sauvé la phrase de Zapata, Maguire est apparu. Indiqué dans le but de Demiral, le défenseur central anglais s’est racheté en empalant un autre service de Bruno sur le filet.

Le crash s’est dirigé vers l’épopée, et l’épopée avait un nom écrit dessus. Cristiano Ronaldo a compensé un match discret avec le but de la victoire : une tête incontestable du roi de Manchester qui hisse United en tête du groupe.