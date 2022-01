Résumé et buts de Manchester United

01/10/2022

Le à 23:46 CET

Fans d’Isaac

Ralf Rangnick a toujours du mal à frapper la bonne touche avec Manchester United, mais au moins cette fois il s’est débarrassé contre Aston Villa. La perte de Cristiano a diminué le punch des diables rouges, qui n’ont pas non plus créé de grandes opportunités. Ce sont les hommes de Gerrard qui ont eu les meilleures chances et ceux qui ils méritaient plus et meilleure chance, mais ils étaient au minimum à Old Trafford.

MNU

avi

Manchester United

De Gea, Dalot, Lindelof, Varane, Shaw, McTominay, Fred, Rashford (Elanga, 86′), Fernandes (Lingard, 85′), Greenwood, Cavani (Van de Beek, 72′).

Aston Villa

Emi Martínez, Cash, Konsa, Mings, Targett, McGinn, Douglas Luiz, Ramsey (Philogene-Bidace, 86′), Buendia (El-Ghazi, 79′), Ings, Watkins.

Arbitre

Michel Olivier. TA : Ramsey (11′), Fred (64′), Shaw (68′), Dalot (69′).

Stade

Old Trafford. 60 000 ESP.

La tenue de Rangnick est sortie écrasante, déterminée à prendre de l’avance rapidement dans l’électronique. Ses bonnes intentions sont devenues des faits avant la dixième minute, quand un centre Fred l’a traqué McTominay pour finir haché et battre le ‘Draw’ Martínez.

Le but n’a pas amélioré la version initiale déjà bonne des diables rouges, mais ce qu’il a fait a éperonné les visiteurs, qui sont arrivés au sommet, leur fierté blessée après une mauvaise mise en scène. Watkins aurait pu égaler la réunion rapidement, mais Lindelof a été providentiel en évitant l’occasion.

Les hommes de Gerrard grandissaient de minute en minute et United se retrouvait incapable de surmonter l’esclavage des méchants. Seul De Gea a gardé ses proches en vie, d’abord avec une intervention brillante sur un tir de McGinn, puis avec un contre réussi un coup de Buendia, après une pièce d’orfèvre avec Watkins.

Justement, les protagonistes de la première action dangereuse d’Aston Villa se sont retrouvés autour d’une demi-heure. Ensuite, une grossière erreur de Lindelof permis à Watkins, mais son tir, après avoir coupé sur le Suédois, s’est écrasé dans le limon. Avant la pause, Ramsey avait encore le sien avec un coup empoisonné après avoir joué à McTominay, tandis que les locaux avaient le leur avec un tir puissant de Shaw qu’Emi Martínez a dévié au coin.

Après le redémarrage, la version de Rangnick ne s’est pas beaucoup améliorée, et c’était les méchants qui a eu les meilleures opportunités. Particulièrement clair était celui qui a été célébré à la fois, après une double extension, d’abord par Konsa puis par Watkins, et tourné par Ings, mais dans lequel le VAR a dû intervenir pour arrêter l’extase de Gerrard. Une légère touche de Watkins invalidait la position finale d’Ings.

Le terrain semblait renversé sur la surface de De Gea, mais Villa n’a pas obtenu le but. Matty Cash l’a essayé avec un tir puissant que le gardien espagnol a sorti, et Watkins, qui n’a cessé dans ses efforts tout au long du match, avec un filet de gaucher qui léché le poteau.

Suivez toute la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Dans les dernières minutes, heureusement pour les fans à domicile, Manchester United a réussi à arrêter l’hémorragie et pour protéger l’objectif de De Gea, réaliser la passe avec plus d’efficacité que de brio.