Résumé et buts de Metz-Lille en Ligue 1

09/04/2021 à 22:56 CEST

Arnau Montserrat

Le triomphe de Lille à Metz fait partie de ceux que l’on qualifie de «ceux qui gagnent des ligues». En sueur, terne, ne le méritait guère. Deux coups, deux buts. La principale différence avec un Metz qui méritait plus. Beaucoup plus. Mérites de côté, le Galtier a mis Il a déjà une marge de six points avec le PSG, avec un autre jeu. Il reste six jours. L’idée de voir un champion lillois commence à ne pas être tirée par les cheveux.

RENCONTRÉ

P’tit

Metz

Oukidja; Bronn, Kouyaté, Boye; Centonze, Maiga, Sarr, Udol (Delaine 64 ‘); Boulaya; Gueye (Yade 64 ‘), Iseka.

Lille

Maignan; Çelik, Fonte, Botman, Mandava; Renato Sanches, André (Xeka 84 ‘), Soumaré, Bamba (Bradaric 88’); Yilmaz, Ikoné (Weah 75 ‘).

Buts

0-1 M.60 Yilmaz; 0-2 M.89 Çelik.

Arbitre

Clément Turpin. Kouyaté (65 ‘), Sarr (76’) / Fonte (16 ‘), Yilmaz (45’)

Bien sûr, avec l’approche et le jeu déployés dans les 45 premières minutes, Lille ne le sera pas. Face à un Metz qui attend généralement derrière pour profiter de sa puissante contre-attaque, les hommes de Galtier ont partagé la possession, se sentaient à peine dominer et pouvaient parfaitement prendre du retard sur le tableau de bord. Chance pour Maignan et le mauvais but «les grenats».

La plus grosse controverse du match est survenue après 13 minutes de match. Un acte réflexe de Fonte le mettre dans une position très artificielle pour couvrir un tir de Boyé de l’extérieur de la zone. Le cuir a touché son bras puis son visage et malgré le fait que ses gestes expliquaient que le cuir était passé sur son visage, Clément Turpin, l’arbitre de ce soir, n’avait même pas 10 secondes à regarder le jeu sur l’écran. Arrivez, voyez, sifflez.

Une Leya Iseka qui a rencontré l’un de ces arrêts qui peuvent valoir une Ligue 1 n’a pas terminé la tâche à onze mètres. Un étirement pas facile car le penalty était bien tiré. Une intuition pure et un gant dur. Cela ne lui servait pas de réagir à l’action aux «dogues». Les arrêts constants n’ont pas non plus aidé à voir un jeu fluide.

Peu a changé le scénario dans une seconde mi-temps où en cinq minutes Metz s’est retrouvé avec un superbe arrêt de Maignan et un tir au poteau. Ils commençaient à mériter, longtemps, de prendre de l’avance sur le tableau de bord. Qu’ils disent aussi à Boulaya qui a relâché un pied gauche qui représentait un demi-but.

Mais vous connaissez le dicton. La chance des champions est également nécessaire et Lille s’y est accrochée. Presque dans la première balle que Yilmaz a attrapée avec des options de tir, il s’est retrouvé à l’intérieur. À l’équipe avec un coup dur. Metz désespérait de ne pas être digne de ce revers. Il a désarmé tous les plans pour les habitants qui ont perdu de la vigueur au fil des minutes.

Lille a vécu confortablement les dernières barres du match contre un Metz résigné et clôturé le résultat avec un cliché de Çelik caressant déjà la remise. Six points d’écart avec un PSG qui le joue demain à Strasbourg. Les dogues ont six jours pour être champions. Utopia se rapproche de sa production.