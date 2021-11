Résumé et buts de Milan-Inter en Serie A

11/07/2021 à 22h45 CET

Arnau montserrat

Ils continuent sans perdre, continuent-ils d’ajouter et cette année, il semble que Milan soit sérieux au sujet du « Scudetto ». Ils ont eu l’occasion d’aller à la trêve internationale avec la direction en solitaire sous le bras, après le faux pas de Naples, mais l’Inter a pris soin de l’éviter. Un ‘Derby della Madonnina’ très disputé, intense et dans lequel la répartition des points a été équitable.

MILLE

INT

Milan

Tatarusanu ; Calabre, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré (Kalulu 46′) ; Tonali (Bennacer 71′), Kessié ; Krunic, Brahim (Saelemaekers 59′), Rafa Leao (Rebic 59′) ; Ibrahimovic.

Inter

Handanovic ; Skriniar, De Vrij, Bastoni (Dimarco 84′); Darmian (Dumfries 76′), Barella (Vidal 69′), Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Dzeko (Correa 76′), Lautaro (Alexis 84′).

Buts

0-1 M.11 Çalhanoglu ; 1-1 M.17 De Vrij (pp).

Arbitre

Danièle Doveri. TA : Ballo-Touré (26′)

Les premières minutes du derby n’ont déçu personne. Après quelques minutes de but, la chose s’est encouragée avec un penalty commis par Kessié à Çalhanoglu que le joueur turc lui-même a tiré et n’a pas gaspillé. La loi de l’ex devait apparaître pour San Siro. Hakan l’a jeté au milieu, trompant Tatarusanu.

Le but ‘neroazzurro’ a réveillé ceux de Pioli qui étaient rapides à la recherche de ramener les tables au tableau d’affichage. Rafa Leao a d’abord essayé à domicile et deux minutes plus tard, c’était le match nul. La fortune sourit aux « Rossoneri » qui virent De Vrij marquer son propre but après un coup franc de Tonali.

Mais non content de donner un penalty, Ballo Touré est arrivé. L’arrière central a laissé tomber Darmian cette fois et l’arbitre a signalé une deuxième pénalité maximale en seulement 30 minutes. Lautaro a demandé une passe et une erreur. Tatarusanu a deviné les intentions de l’Argentin qui a raté une occasion en or de toucher la table.

L’égalité a marqué le concours à Milan. Rafa Leao a pu donner l’avantage à son équipe au tableau d’affichage avec une double chance que Handanovic s’arrête en premier, puis envoie au-dessus de la barre transversale. Lautaro Martínez pourrait faire de même dans le dernier jeu de la première mi-temps. Il avait tout sur le visage mais mal défini. Dont il n’échoue généralement pas.

Çalhanoglu a également été sur le point d’aigrir, encore plus si possible, la nuit à ses anciens coéquipiers. Une volée turque à l’intérieur de la surface est sortie en léchant le bâton et Lautaro n’est pas arrivé non plus dans sa tentative de dévier le tir vers le but. Milan a eu plus de mal à atteindre et à générer. Il a cherché de la fraîcheur avec l’entrée de Rebic et Saelemaekers et quelque chose qu’il a trouvé.

Mais celui qui l’avait plus clair était un Ibrahimovic qui n’a pas vraiment passé une nuit brillante. Le Suédois a fait tomber un cuir à l’intérieur de la surface mais son tir, à la recherche de l’équipe enfilée, est allé un peu haut. Clara comme Arturo Vidal quelques instants plus tard, mais le tir du Chilien a été bien bloqué.

Milan a bien mieux fini et a même envoyé un ballon au poteau après un beau jeu de Saelemaekers. Le rebond n’a pas non plus profité à Kessié, qui a envoyé le cuir.