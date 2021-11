Résumé et buts de Milan

11/03/2021 à 20:56 CET

Alex Carazo

Les Milan n’est pas allé au-delà de la cravate contre lui Port au San siro et est toujours sans victoire après quatre tours. Un grand Luis Diaz Il a dépassé les Portugais au début du match, où les visiteurs étaient de loin supérieurs, mais dans la seconde, les Italiens se sont améliorés et Mbemba but contre son camp, il a concédé le match nul.

MILLE

BOA

Milan

Tatarusanu ; Calabre (Kalulu, 46′), Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali (Kessie, 68′), Bennacer ; Saelemaekers, Brahim (Krunic, 68′), Leao (Maldini, 85′) ; Giroud (Ibrahimovic, 76′).

Port

Côte; Mario, Pépé, Mbemba, Sanusi ; Otavio (Martínez, 86′), Grujic, Oliveira (Vitinha, 69′), Díaz (Costa, 79′); Evanilson (Conceiçao, 79′), Taremi (Pepe, 85′).

Buts

0-1 M.6 Diaz. 1-1 M.61 Mbemba (pp).

Arbitre

Clément Turpin. TA : Pioli (28′), Tomori (55′) / Grujic (49′), Mbemba (65′), Vitinha (73′), Conceiçao (92′).

Incidents

San Siro (39 675 spectateurs).

Affichage défensif de la Port dans une première mi-temps où l’ensemble des Conceiçao complètement séché à Milan. Inopération complète des ‘rossoneri’, avec d’innombrables pertes dans leur propre domaine. Les Portugais sont bien mieux entrés dans le match et n’ont signé cette supériorité qu’à la sixième minute avec le but de Luis Diaz, précisément après un vol de Grujic.

L’exposition de l’ailier colombien est l’une de celles dont on se souvient. Bien qu’il n’y ait pas eu de continuité en deuxième mi-temps, Diaz a rendu la défense milanaise en général folle, déjà Calabre en particulier, qui même Pioli repos remplacé. Tatarusanu a tenu le Milan et la défaite de justesse était un « bon » résultat pour les Italiens, bien qu’ils aient été pratiquement éliminés, vu comment le match s’était déroulé jusqu’ici.

Les locaux ont réagi dans la seconde, sachant que la défaite les a laissés mathématiquement hors de la Ligue des champions, et ils ont trouvé le prix du match nul dans un tir de Kalulu qu’il a fini par présenter Mbemba dans son propre but. Prix ​​insuffisant, car le marqueur ne serait plus déplacé.

Les Milan ça allait moins, malgré l’entrée révulsive de Ibrahimovic, et le Port petit à petit il reprit les rênes de la rencontre et tira vétéran attacher un point à San Siro. Un point qui, en plus de le maintenir invaincu à domicile dans cette édition, garde intactes ses chances d’accéder aux huitièmes de finale. Pour sa part, un triomphe de Sportif au Anfield élimine mathématiquement ceux de Lombardie.