Résumé et buts de Mollerussa-Getafe au premier tour de la Copa del Rey

30/11/2021 à 23h21 CET

Getafe a battu Mollerussa (1-5) au premier tour de la Copa del Rey après être revenu de 0-1 contre un triplet de Jaime Mata, qui a mené une victoire avec laquelle l’équipe de Quique Sánchez Flores a remporté une joie après avoir terminé un tiers de l’année pleine de chocs.

MOL

AVOIR

Mollerussa

Bosch ; Litwin, Kiko, Joan Martí (Ars 73′), Fabregat (Modol 78′); Delgado (Franky 61′), Porta (Totti 73′), Trota, Barón, Graells; Putxi (Soumah 78′).

Getafe

Yañez ; Iglesias, Nyom, Cabaco, Jonathan Silva, Akurugu ; Poveda, Florentino, Algobie (Carrillo 84′); Macías, Jaime Mata (Montero 72′).

Buts

1-0 M.4 Putxi ; 1-1 M.19 Mata (p.), 1-2 M.52 Mata (p.) ; 1-3 M.57 Mata ; 1-4 M.58 Sandro ; 1-5 M.75 Poveda.

Arbitre

Hernández Hernández (Canaries). TA : Fabregat (36′), Bosch (51′), Graells (63′), Ars (90′), Litwin (90′) / Akurugu (49′). TR : Jogging (88′).

Incidents

Camp Municipal d’Esports de Mollerussa.

Après avoir été éliminé au deuxième tour consécutivement lors des deux éditions précédentes (contre Cordoue et Badalona), Getafe ne voulait plus échouer et moins au premier changement. Plongé dans la lutte pour ne pas perdre la catégorie en Liga Santander, le duel de Copa s’est empoisonné. Une défaite ralentirait sa convalescence et ferait naître des doutes. Une victoire correspondrait juste au script.

Avec onze remplaçants dans l’alignement, dont l’équipe de jeunes Kofi, Getafe s’est endormi sur le terrain du Camp Municipal d’Esports de Mollerussa. Ce n’était que quelques minutes de somnolence, mais il suffisait de prendre un bâton.

Putxi, le héros de la précédente rencontre de Coupe pour Mollerussa, le lui a donné, qui après trois minutes a profité des doutes de l’Uruguayen Erick Cabaco en dégageant le ballon à l’intérieur de la surface. Le défenseur central uruguayen, assez timide, a laissé le joueur de Mollerussa lui arracher son portefeuille, qui a très bien croisé le ballon sans que Rubén Yañez n’ait pu éviter le premier but de la surface ilerdense.

Ensuite, Getafe a retroussé ses manches et a pris le duel au sérieux. Il n’accorderait plus plus d’opportunités. Il a continué à dominer complètement le match jusqu’à ce qu’il retourne le tableau d’affichage après avoir profité à quelques reprises du Mexicain José Juan Macías (tête à bout portant et tir de l’extérieur de la surface), qui s’est retrouvé hors du terrain de jeu après avoir souffert une blessure à la jambe gauche.

Qui n’a pas manqué était Jaime Mata, qui à 19 minutes a causé le premier penalty, commis par Trota. L’attaquant azulón a été emporté dans la surface et lui-même était chargé de tirer des onze mètres.

Puis, déjà en seconde période, il répétait, bien que le penalty ait été causé par Sandro Ramírez, abattu par le gardien Pau Bosch. Jaime Mata a terminé son exposition à la 57e minute, après avoir profité d’une passe décisive du Portugais Florentino Luís qui Cela lui a permis de marquer 1-3 dans un match en heads-up qu’il a résolu avec un coup du lapin imparable.

Avec plus d’une demi-heure d’avance, seules deux choses pouvaient arriver : que Getafe serre le frein à main ou que les buts tombent de leurs poches. C’est plutôt ce dernier qui s’est produit, car Sandro et Poveda ont rejoint la fête avec quelques buts qui ont fermé un tableau de bord qui donnera le moral à une équipe qui cette saison a besoin de bonheur.