Résumé et buts de Napoli-Hellas Vérone en Serie A

11/07/2021 à 20:08 CET

Arnau montserrat

Naples trébuche à domicile. L’équipe de Spalletti n’est pas passée d’un nul à un contre Hellas Verona et son leadership vacille. Ils ont donné l’opportunité à un Milan que s’ils remportent le « Derby della Madonnina » aujourd’hui, ils grimperont à la première place de la Serie A.

SIESTE

REGARDER

Naples

Ospina ; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui ; Zambo Anguissa (Ounas 86′), Fabian; Politano (Lozano 62′), Zielinski (Elmas 62′), Insigne (Mertens 86′) ; Osimhen (Petagna 90′).

Hellas Vérone

Montip ; Günter (Magnani 84′), Ceccherini, Casale ; Faraoni, Tameze, Veloso, Pawel ; Barak (Bessa 75′), Caprari (Kalinique 84′) ; Simeone (Lasagne 75′).

Buts

0-1 M.13 Siméone ; 1-1 M.18 Di Lorenzo.

Arbitre

Giovanni Ayroldi. TA : Rrahmani (31′) / Barák (41′), Veloso (59′), Pawel (68′), Bessa (80′, 2A 87′), Kalinic (85′, 2A 90′)

Incidents

Stade Diego Armando Maradona

Napoli a sauté sur le terrain avec le nouveau maillot qu’ils porteront lors des trois prochains matchs avec le visage de Diego Armando Maradona. Bel hommage pour lui la première moitié des Napolitains et des une Hellas Verona courageuse accrochée au splendide moment de forme de Gio Simeone.

Les ‘mastines’ ont d’abord averti avec un tir de Caprari qui a fait tomber Ospina, mais le Colombien n’a plus pu maintenir sa séquence d’invincibilité. Il a duré 4 matchs et 12 minutes. Barák a dansé sur Mario Rui pour remettre un centre en retrait que Simeone a récupéré pour percer le but de Naples.

Une touche d’attention qui a réveillé ceux de Luciano Spalletti. À peine cinq minutes plus tard, la joie est revenue à Diego Armando Maradona. Une mauvaise défense de Hellas sur les coups de pied arrêtés des Napolitains s’est terminée par Le tir de Di Lorenzo qui est passé sous les jambes de Montipò.

On ne peut rien reprocher au gardien de Vérone qui a emmené Insigne 2-1 après une demi-heure de jeu avec un coup spectaculaire à l’équipe. Le même Insigne a réclamé un penalty pour des mains au bord de la pause. Il tapota sur le coude mais était complètement collé.

L’égalité n’a pas non plus été rompue en seconde période. Les occasions se sont produites dans les deux zones mais toutes ont péché de précipitations dans les derniers mètres. L’un des plus clairs était Barák mais il a trouvé une bonne réponse d’Ospina.

Les minutes passaient et la nervosité grandissait chez les joueurs napolitains qui voyaient à quel point le faux pas n’était pas propice. La fatigue a également fait des ravages et cela s’est montré. Le rythme du jeu a chuté et le cuir a beaucoup roulé au centre du terrain avec peu de danger. Personne ne savait comment briser la toile du rival. Naples non plus dans les dernières minutes où ils ont joué avec deux autres en raison de l’expulsion de Bessa et un Kalinic qui a duré cinq minutes sur le terrain. Mertens pourrait le faire rouler dans les 90′ avec un coup franc qui l’envoyait dans le bois. Un lien qui met en danger la direction napolitaine.