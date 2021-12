Résumé et buts de Newcastle 0-4 Manchester City en Premier League

19/12/2021 à 17:07 CET

le Manchester City a mis le direct et ne semble pas disposé à se desserrer. Le premier ministre est sous le choc de la pandémie, mais ceux de Guardiola rester ferme et a expédié le Newcastle avec une autre victoire, sans avoir besoin de distiller l’excellence, mais coincé et affamé. A ouvert la voie João Cancelo, avec un but et une passe décisive en première mi-temps. Mahrez et Sterling Ils ont terminé après la pause à un Newcastle auquel, s’il ne fait pas de miracle sur le marché de janvier, les millions seront de peu d’utilité pour maintenir la catégorie.

NOUVEAU

MCI

Newcastle United

Dubravka ; Murphy, Lascelles, Schar, Ritchie ; Almiron (Hendrick, M.80), Willock (Saint-Maximin, M.45), Hayden (Longstaff, M.61), Fraser ; Joelinton, Wilson.

Manchester City

Ederson ; Cancelo, Rúben Dias (Pierres, M.69), Laporte, Zinchenko; Rodri (Fernandinho, M.68), Bernardo Silva, De Bruyne ; Mahrez (Palmer, M.77), Gabriel Jesus, Sterling.

Buts

0-1 M.4 Jours Ruben ; 0-2 M.27 J’annule ; 0-3 M.65 Mahrez ; 0-4 M.86 sterling.

Arbitre

Martin Atkinson. TA : Hayden (M.21) / Rodri (M.25), Bernardo Silva (M.30).

Surtout en voyant comment le jeu a commencé à Saint James’ Park. Si une équipe a l’intention de marquer des points contre Guardiola’s City, elle ne peut pas se permettre, après quatre minutes, de laisser un ballon mort dans la petite surface. L’absence de décision Dubravka à la sortie autorisée JOURS RUBEN la tête la première au fond du filet. Un mauvais départ, qui n’a pourtant pas diminué l’illusion des locaux, en mal de points dans la file d’attente de la Premier League. Jusqu’à ce que j’annule un autre coup de réalité les frappa.

Une annulation de record

L’équipe portugaise a inscrit une première mi-temps impressionnante, se faisant un but, déguisé en meneur de jeu dans le couloir du « 10 », qui a sauvé l’équipe de Dubravka d’un coup du lapin. Cancelo a déjà participé à 10 buts cette campagne, avec 3 buts et 7 passes décisives. Aucune défense n’a réussi à atteindre les deux chiffres sous le commandement de Pep depuis 2014, date à laquelle il l’a fait. David louange. Le 0-2 a laissé Newcastle sans réponses, d’autant plus que le VAR n’a pas détecté de possible pénalité d’Ederson sur Fraser. Le gardien brésilien a été sauvé, et les hommes de Guardiola ont dissipé les doutes à la reprise.

Suivez toute la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Mahrez a magistralement finalisé un envoi de Zinchenko, et Sterling a mis le fermoir dans les dernières minutes. Guardiola il pourrait même être autorisé à donner du repos aux Rodri, Ruben Dias et Mahrez, alors qu’il a vu comment Chelsea a laissé deux autres points à Wolverhampton et qu’en ce moment, le Premier ministre avance au rythme fixé par eux.