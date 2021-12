Résumé et buts de Porto-Atlético (1-3), match des Champions

12/07/2021 à 23:21 CET

Ils n’ont jamais cessé de croire. L’eau jusqu’au cou, sur le précipice auquel il a lui-même condamné, l’Atlético de Madrid renaît de ses cendres alors que beaucoup le croyaient mort. La réalité est que ceux de Diego Pablo Simeone ont eu beaucoup de mal à être au deuxième tour mais ce soir les stars se sont alignées. Malgré le résultat trompeur (1-3), l’Atlético a beaucoup souffert pour venir à bout de Porto qu’il devra se contenter de la Ligue Europa. Liverpool a lancé un câble indispensable de San Siro (1-2) pour le délire rojiblanco, seulement consommé dans la remise.

BOA

AU M

Port

Diogo Costa ; Joao Mario (oliveira, 81′), Mbemba, Pepe, Sanusi (Wendell, 63′) ; Otávio (Vieira, 81′), Vitinha, Grujic (Corona, 81′), Luis Díaz; Evanilson et Taremi (Toni Martínez, 81′).

Sportif

Oblak ; Llorente, Vrsaljko, Kondogbia, Hermoso, Carrasco ; Lemar (Correa, 66′), Koke, De Paul, Griezmann ; Suárez (Cunha, 13′ (Lodi, 83′)).

Buts

0-1 M. 56 Griezmann. 0-2 M. 90 Sangle. 0-3 M. 92 De Paul. 1-3 M. 95 Sérgio Oliveira (stylo).

Arbitre

Clément Turpin (France). TA : Taremi (32′), Otávio (67′), Pepe (69′) / Correa (67′). TR : Wendell (70′) / Carrasco (67′).

Incidents

Faites Dragao. 50 000 téléspectateurs.

Malgré le fait d’avoir l’axe de la défense sur la place, Simeone a de nouveau parié sur sa défense bien-aimée de trois centraux, avec Hermoso et les relocalisés Kondogbia et Vrsaljko. Dessus Luis Suárez était l’homme choisi mais il n’a pas tenu un quart d’heure. Quelques problèmes dans les ravisseurs l’ont obligé à changer pour Cunha à la 13e minute.La montagne, encore plus difficile à gravir. La boîte à matelas a bien commencé et la première chance a été générée dans les bottes de Carrasco. Diogo Costa a empêché, à deux reprises contre Lemar et Marcos Llorente, que l’Atleti prenne l’avantage.

La mauvaise nouvelle est venue de Milan. Les « rossoneri » menaient alors que Porto commençait à gagner du terrain. C’était le pire moment pour les madrilènes, soutenu par Jan Oblak. Grujic a prévenu le premier mais le Slovène s’est surtout fait remarquer avec une mitaine de Luis Díaz. Llorente impeccable au rebond pour éviter les deux Taremi.

Lemar, en tentant de dégager dans un corner contre, a failli faire un malheur à ses coéquipiers. Les vacances n’ont pas calmé les eaux. Taremi Il l’a eu après une défaite face à Carrasco et l’Iranien a de nouveau cherché à chatouiller un Oblak qui cette fois l’a décollé du pied. Atleti n’a pas passé un bon moment mais Le but de Griezmann a tout changé.

Lemar a rebondi sur un corner serré, Taremi l’a prolongé vers l’arrière et le « Petit Prince » a mis l’intérieur pour que le ballon embrasse le filet. La nouvelle est arrivée alors que Liverpool renversait le score à San Siro. Tout semblait commencer à être sous contrôle et Cunha, dans une pièce ‘Maradoniana’ presque condamné. Pepe l’a sorti presque sous des bâtons et Griezmann et Koke n’ont pas pu faire le 0-2 dans le rejet.

L’expulsion de Carrasco pourrait tout changer. Il est entré dans le jeu d’Otávio et sa bagarre lui a coûté le rouge. Deux minutes plus tard, Wendell a péché innocent et est tombé dans le piège de Cunha, qui a obtenu une autre expulsion pour égaliser les forces. Un formidable tangana dans le groupe, qui s’est terminé par l’expulsion d’un membre technique de chaque équipe et Marchesín, but remplaçant des « dragons », dans le tunnel des vestiaires.

Porto est resté groggy mais Atleti n’a pas respiré jusqu’à ce que dans une contre-attaque préparée par Griezmann et Correa, l’Argentin n’ait pas condamné. Il était 90′ et le délire s’est terminé deux minutes plus tard quand De Paul a volé un ballon qu’il voulait donner à Griezmann. Sans chance dans le tir du Français, le milieu de terrain a attrapé le cuir lâche et a marqué le 0-3. Sergio Oliveira, sur penalty dans le dernier souffle, a constitué le tableau d’affichage.