Résumé et buts de Salernitana-Juventus de la 15e journée de Serie A

30/11/2021 à 22:48 CET

Arnau montserrat

Il était au centre des critiques et Morata grandit face à une telle situation. La même chose arrive avec la Sélection de Luis Enrique. Il a concentré le débat sur le précédent, après sa sécheresse de but avec seulement 1 but en 12 matchs, et aujourd’hui il a sauvé une Juventus qui prenait des seaux d’eau contre le fond. La Salernitana a fait pression pour égaliser et l’attaquant espagnol est apparu, depuis le banc, pour marquer et sceller une victoire plus que nécessaire. De plus, cela a causé un penalty que Dybala a raté.

SEL

JUV

Salerne

Béléc ; Kechrida (Schiavone 50′), Veseli, Gyömber, Gagliolo, Ranieri (Pawel 82′); Coulibaly, Capezzi (Di Tacchio 50′), Zortea ; Bonazzoli (Vergani 81′), Simy (Duric 65′).

Juventus

Szczesny ; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Pellegrini (Alex Sandro 67′); Bernardeschi (Rabiot 71′), Locatelli, Bentancur, Kulusevski (Soulé 90′) ; Kean (Dybala 67′), Dybala.

Buts

0-1 M.21 Dybala ; 0-2 M.70 Morata.

Arbitre

Francesco Fourneau. TA : Gagliolo (25′) / Locatelli (60′)

Après avoir quitté Stamford Bridge humilié et perdu à domicile face à l’Atalanta le dernier jour, la Juventus avait besoin d’une victoire oui ou oui. Encore plus pour rester en vie dans la lutte pour entrer dans la prochaine Ligue des Champions, une tâche déjà compliquée. Ceux d’Allegri sont sortis à un bon rythme devant un fond qui attendait son opportunité par derrière.

Dybala était convaincu d’être capable de briser la statistique selon laquelle la « Juve » n’avait jamais marqué dans la ville de Salerne. Il a dit, parce que ce record n’existe plus. Le milieu de terrain argentin a combiné avec un mur fantastique avec Kulusevski et dans son deuxième, il a tenté de battre Belec avec un tir serré et croisé. Un grand objectif.

La « vechia signora » a grandi et Chiellini a mis la terre au milieu après un tir de Cuadrado au poteau sur un coup franc. La joie a été de courte durée car le VAR a vu les préliminaires de Kean hors-jeu. Juste est peu. Millimètres La Salernitana a vu l’occasion de faire des dégâts et a presque réussi à l’attacher quelques instants plus tard. Le domaine, cependant, est resté avec Allegri dans son ensemble. Le pire pour eux, le résultat si court.

A tel point qu’en début de seconde mi-temps il a joué avec le feu. La Juventus a rôdé dans la région de Salerne mais n’a pas fini de terminer. Ranieri l’a fait contre le but de Szczesny mais dans le bois. C’était un but chanté pour l’ailier de l’équipe de Salerne. Il le célébrait déjà mais s’est retrouvé les mains sur la tête. Le stade entier en fait. Impardonnable.

Au moins, cela servait à secouer les jambes des « bianconeri ». Ceux de Turin ont perdu le contrôle et ont pressé la Salerne en quête de surprise. Morata a dû se présenter pour briser sa sécheresse de quatre matchs pour éteindre le feu. L’attaquant espagnol a subtilement mis le pied sur un centre de Bernardeschi et le cuir a glissé entre les jambes de Belec. Faire taire la critique. Là, le siège local a pris fin. Morata a même eu le temps de provoquer un penalty sur le dernier jeu du match. Dybala l’envoya dans les nuages.