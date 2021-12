Résumé et buts de Salzbourg-Séville (1-0), match de la 6e journée de Ligue des champions

12/08/2021

Le à 23:17 CET

Roger Payro

L’aventure de Séville en Ligue des champions est terminée. L’équipe de Julen Lopetegui n’a pas réussi à battre Salzbourg (1-0), qui accédera au huitième et inscrira son nom dans l’histoire : est la première équipe autrichienne à atteindre le tour final du tournoi. L’équipe espagnole, dont la défaite à la RedBull Arena, s’est retrouvée sans le prix c’était l’épilogue d’une mauvaise phase de groupes. Des performances décevantes pour le favori, qui devra se contenter de sa compétition fétiche. Malgré tout, dans quelques centimètres était son destin. Munir a dirigé la barre transversale avec 0-0 et Okafor a exécuté l’équipe de Lopetegui..

SEL

SEV

Salzbourg

Kohn ; Kristensen, Onguéné, Solet, Ulmer ; Sucic (Capaldo, 75′), Camara, Aaronson, Seiwald; Adeyemi (Sesko, 66′), Okafor (Adamu, 84′).

Séville

Lier; Montiel (Rekik, 68′), Koundé, Diego Carlos, Agustinsson (Rafa Mir, 53′) ; Joan Jordán, Fernando, Rakitic (Torres, 68′); Ocampos, Munir, Papu Gómez (Oscar Rodríguez, 68 ‘)

Arbitre

Slavko Vincic (Slovénie). Oguéné (37′), Ulmer (69′) / Augustinsson (18′), Jordán (56 et 64′), Ocampos (83′).

Incidents

Arène Red Bull. Derrière des portes closes.

L’entraîneur basque a été surpris en inscrivant justement l’espagnol-marocain à la place de Rafa Mir. Le reste des onze, le prévisible. Il n’avait pas grand-chose d’autre. La Ligue des champions a commencé en septembre dans des moments difficiles contre Salzbourg et se termine avec la même frustration en décembre. Les acteurs de Matthias Jaissle ont joué comme s’ils le faisaient depuis longtemps. Une équipe qui s’est rajeunie bien sûr oui bien sûr a aussi pu avoir un plus grand courage dans un jeu où la passe était aussi jouée. La différence, que la cravate en valait la peine.

Mal à l’aise dès le départ un seul tir de Rakitic a généré un certain danger dans les environs de Kohn. Contrôle stérile du ballon. Le jeu était épais, qui a été dynamité au début de la récréation. Le Croate a terminé un centre de Montiel et Munir l’a attrapée pour l’écraser contre la barre transversale.

Les détails font la différence et Okafor était chargé de le rappeler à Séville. Deux minutes plus tard, une récupération autrichienne s’est soldée par un envoi de Adeyemi que les Suisses ont envoyé au réseau. Beaucoup de passivité dans les centrales. La star de Salzbourg était à peine perceptible mais une étincelle a suffi pour mettre le jeu en place sous forme d’assistance.

Séville avait besoin de gagner, mais ce n’était même pas près du nul. Ocampos et ‘papu’ Gómez, les seuls à l’essayer. Pour plus d’informations, Jordán a vu deux cartons jaunes en huit minutes et avec dix, les options de Séville ont été réduites à zéro. Pas un gros plan même s’il restait une demi-heure. Ulmer pouvait voir le rouge pour un piétinement sur Óliver bien que ni l’arbitre ni le VAR ne l’aient considéré de cette façon. Une élimination juste et sans compromis. Séville jouera la Ligue Europa, dont la finale cette année est à Sánchez-Pizjuán.