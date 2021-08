Résumé et buts de Southampton 1-1 Manchester United en Premier League

22/08/2021 à 17h18 CEST

Le premier ministre ne fait pas de prisonniers et aucun favori n’est à l’abri. Le Manchester United a concédé son premier faux pas du cours avant lui Southampton, une équipe qui, il y a quelques mois, a réussi un 9-0 à Old Trafford. Mais le football n’a pas de mémoire, alors ça lui a rappelé Che Adams aux diables rouges. Le devant, avec l’aide de Fred, a dépassé les ‘Saints’, United avait pardonné auparavant et n’a trouvé le succès qu’en seconde période, grâce à Bois vert.

SOU

MUN

Southampton FC

McCarthy; Livramento, Stephens, Salisu, Perraud (Walker-Peters, M.80) ; Walcott (Bednarek, M.45), Oriol Romeu, Ward-Prowse, Djenepo (Diallo, M.70) ; Adams, Armstrong.

Manchester United

De Géa ; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw ; Fred (McTominay, M.76), Matic (Lingard, M.86) ; Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba; Martial (Sancho, M.59).

Buts

1-0 M.30 Adams ; 1-1 M.55 Bois vert.

Arbitre

Craig Pawson. TA : Djenepo (M.51) / Bruno Fernandes (M.31), Maguire (M.77).

Stade

Stade Sainte-Marie. 30 000 téléspectateurs.

Le tirage au sort ne rend pas justice au nombre d’occasions générées par Manchester United, mais la réalité est que Southampton l’avait en main dans la dernière ligne droite. Adam Armstrong, nouvel attaquant des ‘saints’, avait en deux erreurs de maguire deux pointes libres pour le faire 2-1. Un point dommage pour un United dans lequel beaucoup de choses ont changé, mais qui s’est soldé par un résultat typique des campagnes récentes.

Le début suggérait que ce ne serait pas le cas. De coups de pied arrêtés, United a mis la peur dans le corps de l’équipe locale. Maguire se dirigea vers la barre transversale, alors que Salsu Il a servi le ballon du mieux qu’il pouvait au-dessus de la ligne de but. Pogba Il frôla également le filet de McCarthy, mais Southampton tint bon, et le temps lui donna l’air que Hassenhutl recherchait.

Les habitants ont trouvé un filon grâce à leur grande pression. Stephens noyé Martial, retour à onze mais totalement annulé. L’élan du défenseur central a en effet poussé Southampton à ouvrir la boîte. Dans son énième braquage par la force et par anticipation, il a volé le portefeuille de Bruno Fernandes dans une zone critique. ramassé le gant Che Adams, qui l’a frappé de face dès qu’il le pouvait. Son tir a rebondi sur Fred et s’est empoisonné pour se faufiler dans l’arche de De Gea.

Pogba, encore le meilleur

Southampton a vécu ses meilleures minutes, avec des flashs de la jeune voie Livramento, très prometteur, mais les diables rouges ont réagi après la pause. Ils l’ont fait en s’accrochant à Pogba, encore une fois remarquable en tant que milieu de terrain gauche, et Bruno Fernandes. Une combinaison de crayons dans la région l’a ramassée Greenwood pour convertir la cravate d’un pied gauche. Le jeune talent anglais semble prêt à être le nouvel attaquant de United : il y a déjà deux buts lors des deux premiers matchs de Premier.

Pogba a frôlé le retour quelques minutes plus tard et Bruno a heurté McCarthy après une excellente tête. Southampton a encore une fois résisté à son pire moment, et les changements de Hassenhutl lui ont donné de la force dans la dernière section. Ni l’entrée de Sancho a rafraîchi les idées de United, qui a vu comment De Gea a dû les sauver dans les dernières minutes contre de franches tentatives de Armstrong et Ward-Prowse. Le résultat ne bougerait plus. Le premier ministre continue de promettre des émotions fortes.