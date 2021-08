Résumé et buts de Tottenham-Paços de Ferreira (3-0) match retour de la phase de qualification de la Conference League.

in

26/08/2021 à 22:46 CEST

Adrià Corominas

La Conference League a donné à Tottenham sa dernière chance de jouer en Europe cette saison et l’équipe du nord de Londres n’a pas perdu l’occasion, avec un Kane qui se réconcilie avec son peuple en fonction d’objectifs et avec un bonne première européenne de Bryan Gil.

TOT

PAÇ

Tottenham

Gallini ; Doherty, Romero, Dier, Davies ; Lo Celso, Winks, Sessegnon (Hojbjerg, 63′) ; Moura (Dele Alli, 84′), Kane (Fils, 72′), Bryan Gil (Bergwijn, 72′).

Paços de Ferreira

André Ferreira ; Antunes (Fernando, 76′), Da Silva, Baixinho, Jorge Silva; De Brito ; Rui Pires, Eustaquio (Nuno Santos, 76′); Baeza (Ferreira, 69′), Pereira Jr. (Douglas Willian, 69′), Da Silva (José Uilton, 77′).

Buts

1-0 M. 9, Harry Kane ; 2-0 M.35, Harry Kane ; 3-0 M. 70, Lo Celso.

Incidents

AT : Cristian Romero (30′), Denilson Pereira (41′), Antunes (50′), Bryan Gil (63′), Rui Pires (65′).

Et c’est que les Anglais n’ont pas pris une minute pour menacer le but portugais, après avoir reçu une brillante passe dans la surface qui s’est trop ajustée au poteau droit et a été déviée.

Mais un tueur de zone ne pardonne pas deux fois. Et moins, sachant qu’il était dans l’œil du cyclone des fans après sa tentative infructueuse d’échanger White Hart Lane contre Etihad Manchester.

Et la seconde qu’il a eue, en seulement neuf minutes de jeu, le capitaine des « éperons » n’a eu aucune pitié.

Après un passage précis à l’intérieur de la zone de Bryan Gil, qui commence à écrire les premiers détails dans sa nouvelle maison, Kane a battu le gardien de but avec un tir du coin inférieur droit.

Un objectif qui a commencé à transformer les doutes et les sifflements timides occasionnels en applaudissements et en énergie pour réaliser le retour.

L’égalité était à égalité et l’équipe entraînée par Nuno Il a commencé à jouer confortablement avec le ballon. Mais il leur manquait encore un objectif pour avoir l’esprit tranquille.

Et l’habituel est réapparu. Après une vente aux enchères de Giovani lo celso qui a bloqué la défense portugaise, Harry Kane il a été le plus intelligent de la classe à trouver de l’espace à l’intérieur de la surface et à faufiler le ballon au fond des filets pour la deuxième fois.

Avec le 2-0, les Londoniens ont renversé le score et transféré toute la pression à leur rival, qui avait perdu les revenus qu’il avait encaissés au match aller et a été contraint de s’ouvrir pour monter.

Un contexte qui a profité Le Celso en seconde mi-temps pour enfiler ses bottes venant du deuxième rang.

Cela lui a pris trois fois, mais la troisième fois, c’est le charme, disent-ils. ET Le Celso Il l’a appliqué à la perfection avec un coup franc direct magistral qui s’est ajusté au bon poteau et qu’il n’a rien pu faire André Ferreira pour éviter que le troisième but n’atteigne le tableau d’affichage.

L’avait aussi Bryan Gil, avant d’être remplacé, avec un jeu de marque maison avec lequel il s’est débarrassé de son marqueur à l’intérieur de la surface, mais qu’il a ensuite mal défini en traversant le ballon en excès.

Il a été encouragé aussi Ils sont, qui est entré pour donner du repos à Kane, mais un arrêt magistral de Ferreira a évité la salle.

Et jusqu’à Bergwijn Il voulait se joindre à la fête, mais son tir a touché le poteau.

Au final, trois suffisaient à White Hart Lane pour voir le football international cette saison.

Tottenham sera dans la première édition de l’histoire de la Conference League. Et il le fera avec Kane, une vraie garantie.