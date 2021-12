Résumé et buts de Valence-Elche (2-1), match de la 17e journée

12/11/2021

Le à 21:08 CET

Roger Payro

Valence a infligé la première défaite de Francisco aux commandes d’Elche (2-1) dans un match de compétition au Mestalla qui a comporté les absences de José Bordalás et Omar Alderete. Le technicien che et son élève ont été testés positifs au covid-19 et sous les ordres de Patricio Moreno le noir et blanc a ajouté un triomphe de longue haleine marqué par le dernier but de Piccini et le paradón de Cillessen dans la dernière ligne droite.

VAL

ELC

Valence

Cillessen, Foulquier, Diakhaby, Hugo Guillamón, Lato (Piccini, 20′), Hugo Duro (Musah, 89′), Carlos Soler, Wass (Koba, 82′), Guedes (Cheryshev, 82′), Hélder Costa (Marcos André , 82 ‘) et Maxi Gómez.

Elche

Edgar Badía, Palacios, Roco, Diego González, Barragán (Josan, 73′), Tete Morente (Pere Milla, 46′), Marcone (Benedetto, 61′), Mascarell (Carrillo, 88′), Fidel (Gumbau, 61′ ), Lucas Pérez et Lucas Boyé.

Buts

1-0 M. 23 Guèdes. 1-1 M. 75 Boyé. 2-1 M. 86 Piccini.

Arbitre

Jaime Latre (Aragonais). TA : Maxi Gómez (34′), Wass (48′), Foulquier (90′) / Morente (41′) et Roco (90′).

Incidents

Mestalla. Environ 30 000 spectateurs.

L’objectif néerlandais était fondamental pour l’avenir de la réunion, puisque De 0-1, il est passé à 1-0 grâce à une excellente intervention contre Lucas Pérez et à la 88e minute, il a évité le 2-2 avec une action fantastique sur la ligne contre Carrillo. Lors d’une journée « festive » à Valence, avec une manifestation qui a réuni quelques 15 000 personnes dans la rue contre le propriétaire du club, Peter Lim, a été Gonçalo Guedes celui qui a donné la première joie de l’après-midi.

Après l’arrêt susmentionné de Cillessen à Luc en un-contre-un, le but est passé en avant et les Portugais ont attrapé le ballon. Double découpe vers l’intérieur et superbe tir au long bâton par Edgar Badia. Peu de temps avant était entré Piccini pour les blessés Lato, qui couvrait le trou du sanctionné Gayà. Maxi, avant les vacances, a touché 2-0.

Elche a fait un pas en avant en seconde période et Francisco a mis toute la viande sur le gril. Helder Costa et Guedes n’ont pas prononcé de peine et les habitants d’Elche l’ont puni avec la connexion Lucas. Pérez a jeté un corner au cœur de la zone et Boyé l’a poussée à l’intérieur. Déception installée à Mestalla mais Piccini, également en corner, a conservé les trois points sur les bords du Turia.