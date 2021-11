Résumé et buts de Villarreal 0-2 Manchester United en Ligue des Champions

23/11/2021

Le à 23:04 CET

Les résultats de la Manchester United dans les Champions, ils n’ont qu’une seule explication, et appelé Cristiano Ronaldo. Le crack portugais a de nouveau décidé un autre match en faveur des diables rouges avec un but qui a désarmé Villarreal. Il a fait peu, mais il a fait une différence. Rulli s’est trompé à la sortie du ballon, Fred a intercepté sa passe et a fait les honneurs à CR7 pour qu’il définisse avec une vaseline. Sancho condamné dans la remise pour guider United jusqu’aux huitièmes de finale. Villarreal devra le jouer lors de la dernière journée.

VIL

MUN

Villarreal CF

Rulli ; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñan (Raba, M.79) ; Trigueros (Alberto Moreno, M.73), Capoué, Parejo, Moi Gómez (Dia, M.84) ; Pino (Samu, M.73), Danjuma.

Manchester United

De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Telles ; McTominay, Fred, Van de Beek (Bruno Fernandes, M.65) ; Sancho (Mata, M.90), Cristiano Ronaldo (Matic, M.90), Martial (Rashford, M.65).

Buts

0-1 M.78 Cristiano Ronaldo ; 0-2 M.90 Sancho.

Arbitre

Félix Brych (Allemagne). TA : Pino (M.33) / Van de Beek (M.41).

Michael Carrick a sauvé son premier ballon de match à la tête de United. Et qu’il a pris des décisions courageuses, comme la substitution de Bruno Fernandes en faveur de Van de Beek. Le Hollandais était erratique, et quand Bruno a marché sur l’herbe, United s’est amélioré. C’était une bouteille d’oxygène, car elle arrivait au moment où les diables rouges souffraient le plus. Après une première mi-temps de but, avec peu de football et beaucoup de respect, le Villarreal a mis une marche de plus dans le redémarrage.

Le plan d’Emery était de jouer sans attaquant et de s’appuyer sur la mobilité de Danjuma et Pino en attaque. Ni l’un ni l’autre n’a été particulièrement réussi, bien que le travail de ses membres grégaires l’ait soutenu. Moi Gómez et Trigueros dans la salle des machines, ils ont donné le ton à Villarreal et ont déjà été les protagonistes des meilleures options en seconde période.

Le moment salvateur de De Gea est arrivé. Avec un match nul et vierge au tableau d’affichage, le gardien espagnol a sorti un main prodigieuse une fois à Trigueros, ce qui aurait pu changer le signe de la fête. Emery n’y croyait pas dans le groupe, tandis que Carrick a répondu en prenant des armes sur le banc.

Ils entrèrent Rashford et Bruno. Les Portugais se sont alliés à Sancho pour que les Anglais aient une grande chance, sauvés par Rulli. La fois suivante, United n’a plus pardonné. Le but de Villarreal a gâché son arrêt avec une mauvaise prestation qui a mené au but de Cristiano Ronaldo, et dans la remise Bruno a renoué avec Sancho pour le jeune Anglais de corroborer son meilleur match depuis son débarquement à Old Trafford.

L’ailier a défini l’équipe avec une main droite qui élève United en tant que leader du groupe et invite Villarreal à une finale : lors de la dernière journée, contre l’Atalanta, les hommes d’Emery joueront leur chemin jusqu’au tour suivant.