Résumé et buts de Waalwijk-Ajax (0-5), match de la 13e journée

21/11/2021 à 19:11 CET

Alberto Teruel

De retour sur le chemin de la victoire. Après deux nuls consécutifs, l’Ajax compte trois points en Eredivisie et reste en tête du classement avec 30 points. Les « ajacied » ont dépassé le RKC Waalwijk, qu’ils ont battu par 0-5. Haller et Berghuis -doublement- et Charpente participé à la victoire.

CKR

AHA

CKR Waalwijk

Vaessen ; Adewoye, Meulensteen, Touba ; Gaari, Anita, Augustijns, Woutens (Daneels, 76′) ; Odgaard, Kramer (Stokkers, 76′), Bakari (Bel Hassani, 60′).

Ajax

Pasveer; Mazraoui, Bois (Schuurs, 79′), Martínez, Aveugle ; Álvarez, Gravenberch (Klaassen, 60′); Antony (Nérès, 70′), Berghuis (Labyade, 79′), Tadic (Daramy, 70′) ; Haller

Buts

1-0 M.17 Haller ; 2-0 M.42 Berghuis; 3-0 M.57 Berghuis; 4-0 M.74 Bois ; 5-0 M.83 Haller.

Arbitre

Allard Lindhout. TA : Gaari (85′)

L’équipe d’Erik ten Hag a dominé avec solvabilité dès les premiers instants du match, et cette supériorité n’a pas tardé à se refléter sur le tableau de bord. A peine après les 15 premières minutes, il y a eu l’une des actions les plus courantes dans l’équipe néerlandaise : Sébastien Haller de la tête à plaisir un centre servi par Dusan Tadic. Peu avant la fin de la première partie, une grande triangulation entre Tadic, Aveugle et Berghuis réglez le 0-2 sur l’électronique.

L’Ajax s’est dirigé vers le tunnel des vestiaires avec le sentiment de dominer le match, et ce sentiment a changé dans la deuxième partie. Berghuis, Charpente et Haller Ils ont complété la victoire pour l’ensemble de la capitale néerlandaise. L’attaquant ivoirien, déchaîné aussi bien en Ligue qu’en Ligue des champions, a déjà inscrit neuf buts en Eredivisie, faisant de lui le meilleur buteur de la compétition.

Assurance sous les bâtons

Remko Pasveer revient pour laisser une feuille blanche. S’il est vrai qu’aujourd’hui n’a pas été très demandé, le gardien néerlandais n’a encaissé qu’un seul but cette saison en Eredivisie. Ces chiffres importants ont conduit l’Ajax à n’enregistrer qu’une seule défaite – contre Ultrecht – et trois nuls en treize matches.