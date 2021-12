Résumé et buts de Watford 1-3 Manchester City en Premier League

04/12/21 à 20:41 CET

Il y a des opportunités à ne pas manquer, et Manchester City le savait. Les Chelsea trébuche contre West Le jambon a servi ceux de Guardiola une occasion en or de dormir à la tête du premier ministre, et ils l’ont saisie sans aucun doute. Les « citoyens » ont vaincu un Watford totalement nu avant la tempête mancunienne, encore emmené par le brillant Bernardo Silva.

WAT

MCI

Watford

Bachmann ; Femenía, Ekong, Cathcart, Rose (Ngakia, M.71) ; Louza (Kucka, M.45), Cleverley (Cucho, M.45), Sissoko ; Dennis, Joao Pedro, roi.

Manchester City

Ederson ; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, Gündogan (De Bruyne, M.67), Bernardo Silva ; Sterling, Grealish (Mahrez, M.68), Foden (Gabriel Jesus, M.75).

Buts

0-1 M.4 sterling ; 0-2 M.31 Bernardo Silva; 0-3 M.63 Bernardo Silva; 1-3 M.74 Cucho Hernández.

Arbitre

Simon Hooper. TA : Roi (M.7), Rose (M.31), Cathcart (M.85).

Les Portugais ont marqué deux des trois buts de City dans une autre performance supérieure, capable de dominer tous les records à la fois dans la salle des machines et à l’intérieur de la surface. Il a sept buts en 14 matchs, égalant son record dans le premier ministre. Et il en a marqué cinq au cours des huit derniers matchs, autant que lors des 61 matchs précédents de Premier. Il y a trois jours, Pep Guardiola n’avait aucun doute en confirmant qu’il est actuellement le meilleur footballeur d’Angleterre. A Watford, Bernardo a montré pourquoi.

Guardiola n’a rien sauvé dans le onze, laissant entrer Foden, Walker et Grealish. Le « 10 » a joué comme un faux neuf et a laissé un bon match qui manquait de but, avec trois occasions claires. Son manque de succès importait peu, car le début de City était écrasant. Boîte sterling ouverte, renaît le mois dernier, se dirigeant vers le réseau un centre de Foden. Mais avant le quart d’heure, ceux de Guardiola auraient pu cribler leur rival : Ékong enregistré une photo de Laporte sous des bâtons, Grealish en avait deux et Sterling s’est écrasé dans le but Bachmann.

Devait apparaître Bernardo Silva pour doubler l’avantage. Après une combinaison de crayons avec Gundogan, a récupéré un rebond lâche dans la zone pour battre Bachmann au bâton court. La ville s’est arrêtée avec un 81% possession et sans encaisser de tir au but. Un domaine qui ne s’est pas calmé en seconde mi-temps, quand Foden et Grealish ont envoyé deux autres balles au poteau. Le gardien Bachmann a terminé avec huit arrêts valables, mais n’a rien pu faire contre l’énième éclair de Bernardo. Il a clôturé le match d’un autre coup de baguette magique, un frétillement du sommet de la surface qui a sauvé l’équipe sous le regard fixe du gardien de but.

Les Cucho Hernandez Il a sauvé l’honneur de Watford dans la dernière ligne droite avec un but têtu : il a tiré le premier sur le poteau et a poussé le rebond dans le filet. Rien qui ne dérangerait un après-midi parfait pour Guardiola : Manchester City reprend la tête d’une Premier League qui vibre comme jamais auparavant.