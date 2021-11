Résumé et buts de Watford 4-1 Manchester United en Premier League

20/11/2021 à 18:26 CET

Ni l’arrêt des sélections n’a guéri le Manchester United. Ils sont revenus à la compétition et ont à nouveau perdu les diables rouges, cette fois humilié par le modeste Watford, qui a exposé toutes les coutures de Solskjaer. Perdu dans la salle des machines, très faible en défense et isolé en attaque. Les «frelons» se sont reposés avec un 2-0, et De Gea a sauvé les leurs de l’écrasement.

WAT

MUN

Watford

Favoriser; Femenía, Cathcart, N’Koulou (Ekong, M.64), Masina ; Louza (Joao Pedro, M.76), Sissoko, Cleverley ; Sarr (Cucho, M.68), King, Dennis.

Manchester United

De Gea ; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw (Dalot, M.85) ; Matic, McTominay (Van de Beek, M.45) ; Sancho (Lingard, M.90), Bruno Fernandes, Rashford (Martial, M.45) ; Cristiano Ronaldo.

Buts

1-0 M.28 Roi ; 2-0 M.44 Sarr ; 2-1 M.50 Van de Beek ; 3-1 M.90 Joao Pedro ; 4-1 M.95 Dennis.

Arbitre

Jon Moss. TA : Louza (M.45), Dennis (M.90) / McTominay (M.19), Maguire (M.62, M.69). TR : Maguire (M.69).

La première mi-temps de United a été désastreuse. Avant la 10e minute, McTominay a commis un penalty clair à propos de King qui, heureusement, a remédié De Géa. La méta espagnole a sauvé deux longueurs à Sarr. La première s’est terminée par un but de La féminité au rebond, mais le VAR l’a fait répéter pour avoir foulé la surface avant l’heure.

Les Londoniens n’ont pas changé le plan, et ont fini par noyer un United sans plan ni direction. La pression de Dennis, King et Sarr a laissé le mancuniana derrière sans réponse, McTominay et Matic ils n’ont pas aidé et Cristiano désespérait en attaque. Boîte King ouverte, ancien senior de United, terminant un laissez-passer de la mort de Dennis. Et Sarr a remédié à son erreur de la peine maximale en marquant le deuxième avant la pause. En chemin, De Gea a sauvé son équipe d’une défaite à la mi-temps.

Solskjaer a été obligé de déménager, et il l’a fait en entrant Van de Beek. Le Néerlandais, avec peu d’occasions cette saison, je connais il a réclamé dès qu’il a marché sur l’herbe : une course de Cristiano lui a permis de porter le score à 2-1. Van de Beek a tenté de rendre la pareille aux Portugais, mais CR7 n’a pas réussi à favoriser ce qui aurait été un match nul.

Ce furent les meilleures minutes pour United, qui s’est terminée lorsque Maguire a mis fin à son malheureux après-midi avec deux jaunes en sept minutes. L’arrière central a laissé son équipe avec 10, et là, toutes les options United ont été désactivées. Watford a statué sur la remise via Joao Pedro et Dennis après. Une fin rougissante 4-1 qui laisse Solskjaer au bord du précipice.