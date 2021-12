Résumé et buts de Watford-Chelsea (1-2), match de la 14e journée

01/12/2021 à 23h20 CET

Chelsea a remporté une victoire très importante sur le terrain de Watford (1-2) dans un match où les ‘blues’ ont beaucoup souffert et ils avaient besoin d’un but de Hakim Ziyech dans la dernière ligne droite pour assurer les trois points.

WAT

CHE

Watford

Bachmann ; Kiko Femenías, Cathcart, Troost-Ekong, Masina (Rose, 12′) ; Louza (Kucka, 73′) ; Joao Pedro, Cleverley (Ngakia, 85′), Sissoko, Roi ; Denis.

Chelsea

Mendy ; Chalobah (Ziyech, 60′), Christensen, Rüdiger; Azpilicueta (Lukaku, 72′), Loftus-Cheek, Saúl (Thiago Silva, 46′), Marcos Alonso; Pulisic, Mont ; et Havertz.

Buts

0-1 M. 29 Monture. 1-1 M. 43 Dennis. 1-2 M. 72 Ziyech.

Arbitre

David Coote. TA : Louza (45′), Troost-Ekong (45 + 4′), Cleverley (84′), Rose (84′) / Saúl (16′), Marcos Alonso (45 + 2′) et Ziyech (65′) .

Incidents

route du presbytère. 21 000 téléspectateurs.

Le match a été marqué par la pause de 30 minutes dès le départ, en raison d’une urgence médicale dans les tribunes. Les joueurs se sont rendus aux vestiaires tandis que le supporter, victime d’un arrêt cardiaque, a été stabilisé et transporté à l’hôpital.

Une fois de retour sur la pelouse Chelsea était meilleur et a réussi à prendre de l’avance avec un excellent jeu d’équipe dans lequel Marcos Alonso a abaissé un ballon dans la zone avec un contrôle orienté exquis, il l’a passé à Kai Havertz et il l’a, calmement, donné à Monture à définir avec l’intérieur.

Le but suggérait une victoire à Vicarage Road, mais Watford de Claudio Ranieri, qui il y a deux semaines a battu Manchester United 4-1 ici, amélioré et a commencé à avoir des opportunités. Quelques minutes avant la pause, Moussa Sissoko a volé le portefeuille de Ruben Loftus-Cheek au milieu de terrain, a filtré le ballon pour Emmanuel Denis et celui-ci, entre les jambes d’Antonio Rudiger, faisait le lien.

Tuchel, qui n’était pas content de la formation de son équipe, Saúl Ñíguez a été inculpé au repos, mettre un défenseur et changer la disposition. Ils ne se sont pas beaucoup améliorés, mais avec une équipe de la qualité de ce Chelsea, il n’est parfois même pas nécessaire de bien jouer. 15 minutes pour aller Hakim Ziyech, qui est sorti du banc, a capté un centre bas de Mount et a exécuté Watford.

Chelsea se remet du match nul contre Manchester United et ajouter 33 points en haut du tableau, un au-dessus de Manchester City et deux de plus que Liverpool. Watford se retrouve avec treize, trois au-dessus de la zone de relégation.