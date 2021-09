Résumé et buts de West Ham 1-2 Manchester United en Premier League

in

19/09/2021 à 17h26 CEST

Lingard et De Gea en vedette sur la photo de la défaite de Manchester United face aux Young Boys. Aujourd’hui, ils étaient les héros contre West Ham. Les diables rouges ont remporté un triomphe angoissant à Londres, avant que des «marteaux» notables ne tombent dans un fin dramatique. Lingard rompu l’égalité en 88′ avec un tir qui a nettoyé l’équipe de Fabianski, mais West Ham l’a fait égaliser avec une pénalité en remise. Mark Noble est venu pour le lancer, et là, De Gea a émergé pour deviner ses intentions et donner à United trois points très en sueur.

WHU

MUN

West Ham United

Fabianski ; Coufal, Zouma, Ogbonna, Cresswell ; Riz, Soucek; Fornals, Benrahma (Lanzini, M.87), Vlasic (Yarmolenko, M.68) ; Bowen (Noble, M.92).

Manchester United

De Géa ; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw ; Fred (Matic, M.88), McTominay ; Greenwood (Sancho, M.73), Bruno Fernandes, Pogba (Lingard, M.73) ; Cristiano Ronaldo.

Buts

1-0 M.30 Benrahma ; 1-1 M.35 Cristiano Ronaldo ; 1-2 M.88 Lingard.

Arbitre

Martin Atkinson. Pas de cartes.

Le match a été à la hauteur des attentes. Les West Ham invaincu en Premier League à ce jour Et brillant jeudi en Ligue Europa, il a montré qu’il n’allait pas faciliter les choses à United dans un départ électrique, avec lequel ils ont frappé en premier. Dit Benrahma Il s’empare de la supériorité initiale des Londoniens avec le premier but de l’après-midi, à la demi-heure, sur une frappe du bord de la surface. Dénombré avec la collaboration de Varane, qui a dévié le tir et désarmé De Gea.

Le premier but a forcé United à réagir. Coincé dans une attaque de position, il a trouvé des voies d’évacuation avec les ajouts de Shaw du côté et les décoches de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a de nouveau paru revendiquer sa pléthore de forme : avant la pause, lire un centre de Bruno Fernandes pour tirer sur Fabianski, qui a repoussé la première tentative mais était sans défense dans le rejet. Cristiano a inscrit quatre buts en trois matchs cette saison.

Chiffre de Fabianski était la clé pour que West Ham continue dans l’affrontement. D’abord déviation d’un tir de Bruno Fernandes qui a fini sur le poteau, puis deux autres tentatives de Cristiano Ronaldo. Dans la seconde, celui de Madère a marché complètement seul contre le but polonais, après une erreur de Fornals dans la sortie du ballon.

Fin spectaculaire

Toutes choses étant égales par ailleurs, West Ham s’est senti capable de secouer United contre eux. Vlasic il a surmonté un centre de Cresswell, tandis que l’infatigable Bowen n’a pas cessé d’attaquer. Le match a été rompu et les deux entraîneurs se sont retirés du banc. Qui a appuyé sur la touche était Solskjaer, donnant accès à Lingard.

L’Anglais a été applaudi à Londres, après avoir brillé dans son prêt à West Ham la saison dernière, mais a fini par le punir ex-compagnons. A deux minutes de la fin, il a capté une livraison en haut de la surface pour faire son espace et garder le ballon dans l’effectif. Un objectif magistral, une carafe d’eau froide pour West Ham qui a un instant tout vu perdu, même s’il restait encore le feu d’artifice final.

Dans sa dernière arrestation, Soucek a forcé un Pénalité de Shaw, ouverture maladroite du bras dans un centre latéral. Le VAR a confirmé la violation et David Moyes a présenté son grand capitaine, Mark Noble, de lui infliger la peine. Sur le seul ballon touché par Noble dans le match, De Gea l’a vu venir et d’un seul coup il a brisé le rêve de West Ham. United a transpiré, mais a gagné, et continuera de diriger le Premier ministre pendant une semaine.