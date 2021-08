Résumé et buts de Wolverhampton 0-1 Manchester United en Premier League

29/08/2021

Les Manchester United était nettement dépassé à Molineux, mais ils s’en fichaient. Une main droite de Mason Greenwood a suffi aux diables rouges pour obtenir un triomphe de longue haleine. Wolverhampton est venu assiéger les «diables rouges», avec Adama Traoré et Trincao fers de lance, mais son absence inquiétante de but a donné à United la vie dont il avait besoin : Avec neuf minutes à jouer, Greenwood a su tirer son épingle du jeu pour décider du match.

WOL

MUN

Les vagabonds de Wolverhampton

José Sa ; Saiss, Coady (Gibbs-White, M.87), Kilman ; Semedo, Moutinho, Neves, Marçal ; Trincao (Podence, M.70), Raúl Jimenez, Adama Traoré (Fabio Silva, M.87).

Manchester United

De Géa ; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw ; Fred, Pogba; James (Cavani, M.54), Bruno Fernandes, Sancho (Martial, M.72) ; Greenwood (Dalot, M.89).

Arbitre

Mike Dean. TA : Neves (M.82) / Bruno Fernandes (M.44).

Stade

Molineux. 32 000 téléspectateurs.

Sans Cristiano toujours avec l’équipe, Solskjaer a fait ses débuts Varane à l’arrière, et les Français pouvaient vérifier l’exigence du premier ministre. Les hommes de Bruno Lage sont la seule équipe de Premier League à n’avoir pas encore marqué, et contre les Diables Rouges, ils ont montré pourquoi. Ils ont réussi à sortir les Mancuniens de leurs loges en première mi-temps, mais ils n’ont pas pu voir la porte. Adama Traoré et Trincao ils étaient aussi irrépressibles dans la création qu’ils étaient égarés devant la porte. A cinq minutes du départ, ils en avaient déjà deux. Les Portugais sont venus dépasser De Gea, mais vu Wan-Bissaka éviter son but sur la ligne. UNE but refusé par Bruno Fernandes le hors-jeu était la seule chose pour United en première mi-temps, et Solskjaer a salué l’arrivée de la pause.

A la reprise, ils se sont légèrement améliorés. Solskjaer a dû recourir à Cavani, et plus tard supprimé Jadon sancho, décevant à son premier départ. Avec Pogba et Fred dans le noyau, United manquait de fluidité. Il s’est amélioré lorsqu’il a rapproché Greenwood de la base du jeu. Sur le côté, le ’11’ de United a donné le meilleur avertissement aux visiteurs dans un tir trop croisé. Ils devaient encore souffrir.

La meilleure arrivée de la seconde mi-temps a été Saïss, avec 0-0 et les loups dominant. La centrale locale, à la sortie d’un virage, Il a vu comment De Gea lui a sauvé deux enchères franches. Le deuxième à bout portant, avec une intervention louable, l’une des meilleures du week-end. La main ferme de De Gea a poussé Unis pour croire à l’improbable, ce qui est arrivé.

Bois vert reçu sur l’aile droite après une reprise de Varane. Il fait face à Marçal, se tortille avec un vélo et tire du droit. Il ne se soucie pas de quelle jambe tirer, il ne pense qu’à marquer. A 19 ans, l’Anglais compte 3 buts lors des 3 premières journées. Celui-ci, pour sauver trois points pour un United qui s’avère capable de gagner contre vents et marées. Et cela, pour gagner des titres, est un facteur clé.