Résumé et buts des Young Boys 2-1 Manchester United de la Ligue des Champions

14/09/2021 à 21:39 CEST

Capitale surprise lors de l’avant-première de la Ligue des champions. Les Les Young Boys ont renversé un Manchester United désastreux, nain en Suisse. Pas le but initial de Cristiano Ronaldo il a servi les hommes de Solskjaer pour obtenir ce qui devait être une victoire placide. L’expulsion de Wan-Bissaka était en partie coupable : avec infériorité, ceux de Solskjaer étaient éclipsés et les Young Boys sont revenus avec mérite.

TU

MUN

Jeunes garçons

van Ballmoos ; Hefti (Sulejmani, M.83), Camara, Lauper (Zesiger, M.90), García; Fassnacht, Aebischer, Martins (Riedler, M.52), Sierro (Siebatcheu, M.45) ; Ngamaleu, Elia (Kanga, M.90).

Manchester United

De Géa ; Wan-Bissaka, Linfelof, Maguire, Shaw ; Fred (Martial, M.89), van de Beek (Varane, M.45) ; Sancho (Dalot, M.35), Bruno Fernandes (Matic, M.72), Pogba ; Cristiano Ronaldo (Lingard, M.72).

Buts

0-1 M.13 Cristiano Ronaldo ; 1-1 M.66 Ngamaleu ; 2-1 M.95 Siebatcheu.

Arbitre

François Letexier (France). TA : Fassnacht (M.45), Martins (M.50) / Varane (M.64). TR : Wan-Bissaka (M.35).

Stade

Stade de Suisse Wankford. 32 000 téléspectateurs.

Rotations de Solskjaer Ils semblaient n’avoir aucune conséquence pour United quand avant le quart d’heure ils ont connecté leurs étoiles, Bruno et Cristiano, pour ouvrir la boîte. Un centre mesuré, de l’extérieur, du milieu de terrain, a été terminé par CR7 au deuxième poteau avec une main droite. L’après-midi semblait si calme que cela ne pouvait que se compliquer, et c’est ce qui s’est passé au bout d’une demi-heure.

Wan-Bissaka a vu le rouge direct pour une équipe imprudente, et United a disparu. Solskjaer a d’abord retiré Sancho pour mater un Dalot. Puis il est entré Varane jouer avec cinq défenseurs. Et le résultat fut que les Young Boys devinrent le seigneur et le maître du jeu. La seconde mi-temps était un siège local.

Les Suisses ont essayé avec plus de cœur que de succès, mais pour tant d’insistance ils ont trouvé la récompense grâce à Ngamaleu. L’attaquant a terminé en plein coeur de la surface un centre de la droite pour faire croire à l’exploit. United ne s’est pas réveillé ni n’a essayé. Ils n’ont pas non plus tiré sur le but local van Ballmoos tout au long de la seconde mi-temps, et ce qui s’est finalement produit était un miracle suisse.

Dans la dernière minute de la remise, Lingard a paraphé le grotesque anglais avec une passe en retour fratricide, qui a laissé l’attaquant local seul Siebatcheu avant De Gea. Il a centré le ballon au filet et a fait exploser Berna de joie. La première grande surprise des Champions est arrivée, et United se complique la vie au premier du changement.