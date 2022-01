Résumé et buts d’Estoril-Porto (2-3), match de la 17e journée

01/08/2022 à 23:26 CET

Un retour de longue haleine avec des buts de Taremi, Louis Diaz Oui François Conception avant le Estoril (2-3) est parti ce samedi à Port seul leader de la Ligue portugaise, après le revers subi par le Sporting vendredi.

Lors de la dix-septième journée de championnat, les « dragons » sont en tête du classement avec 47 points, contre 44 pour les Verdiblancos, qui ont perdu hier contre Santa Clara.

Estoril est arrivée au match très affaiblie par le covid-19 et a même tenté de reporter le match, mais celui-ci a finalement été joué.

Malgré cela, il a surpris Porto et est allé 2-0 à la mi-temps, avec un but du Brésilien Arthur Gomes à la 38e et la même, d’un penalty, cinq minutes plus tard, marqué par le Portugais André Franc.

L’équipe de Sergio Conception, qui a également eu des pertes dues à des blessures -parmi lesquels les Espagnols Ivan Marcano– et les matches des équipes nationales, il a su réagir en seconde période.

Trois minutes après la reprise du match, l’Iranien Taremi distances réduites et le colombien Louis Diaz a obtenu l’égalité en 84.

Déjà dans les années 90, Francisco Conception, fils de l’entraîneur, a fait la rentrée d’un tir du gauche et est allé faire un câlin à son père.

Avec la défaite, Estoril reste cinquième, dans des positions qui donnent accès à la Ligue Europa.

Ce samedi également, Moreirense a battu Vizela (0-1) avec un but de Raphaël Martins, lors du premier match de Sá Pinto en tant qu’entraîneur.

Moreirense a provisoirement quitté les places de relégation et est quinzième, tandis que Vizela reste douzième.