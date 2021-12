Résumé et buts d’Everton-Liverpool (1-4), match de la 14e journée

02/12/2021 à 12:23 CET

Roger Payro

Liverpool a de nouveau gagné à Goodison Park cinq saisons plus tard, où Everton n’a plus battu son éternel rival depuis 2010. Le derby du Merseyside est tombé en faveur de celui de Klopp avec un 1-4 retentissant marqué par le doublé de Salah. Deux grandes actions individuelles de l’Egyptien ont été la clé pour que le « rouge » ajoute un autre triomphe et reste dans la lutte pour la tête avec City et Chelsea.

VEILLE

LIV

Everton

Pickford ; Comena, Godfrey Keane, Digne; Towsend (Delph, 73′), Doucouré, Allan, Gray (Tosun, 85′) ; Richarlison et Rondón Gordon, (59′).

Liverpool

Alisson ; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson ; Henderson (Oxlade-Chamberlain, 83′), Fabinho, Thiago (Milner, 75′) ; Salah, Jota (Minamino, 88′) et Mané.

Buts

0-1 M. 9 Henderson. 0-2 M. 19 Salah. 1-2 M. 38 Gris. 1-3 M. 64 Salah. 1-4 M. 79 Jota.

Arbitre

Paul Tierney. TA : Towsend (16′), Allan (31′), Digne (40′), Gray (44′) / Thiago (39′), Robertson (63′) et Van Dijk (80′).

Incidents

Parc Goodison. 39 000 téléspectateurs.

Ce sont trois jours de suite où Liverpool marque quatre buts. Les machines de Klopp reviennent à la perfection et, sur la base des objectifs, il a aigri le derby à la paroisse locale. Un tir du pied gauche d’Henderson au début du duel a commencé à faire pencher la balance et le capitaine a ensuite aidé Salah, qui s’est tenu seul devant Pickford et l’a mis hors de portée. Le gardien en avait pris un auparavant et l’Egyptien ne rate pas deux fois.

Certains fans sentaient le « caramel », qui a commencé à défiler à l’équateur de la première moitié. Avec le double revenu, Liverpool a traversé un moment de légère détente et dans une action isolée, Gray a mis Everton en duel. Richarlison l’a divulgué et lui, incrusté entre les centraux, a battu Alisson par le bas.

Certains qui étaient partis ont regagné leur siège, bien qu’ils n’aient vu à nouveau que deux buts contre les leurs. Rafa Benítez les a également mangés, incapable de rediriger le cours d’un Everton qui n’a plus gagné depuis le 25 novembre. Ce mercredi, devant son ancienne équipe, il n’a pas trouvé les armes pour lui faire du mal.

Oui c’est nocif Salah. Le ‘Pharaon’ a osé voler un ballon à Coleman pour lancer une carrière qui s’est terminée à 1-3. Il voulait mourir le capitaine « caramel », qui a choisi un mauvais jour pour échouer. Par la même règle, oui il a bien choisi Iota faire l’un de ses meilleurs objectifs de sa carrière.

Robertson, qui a déjà aidé Henderson dans le premier, a vu les Portugais dans la région et il Il a contrôlé l’orientation avec son pied gauche et a tiré sur Pickford avec la même jambe. Quelque chose de beaucoup de carats qui a complètement réduit au silence Goodison Park.