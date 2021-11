Résumé et buts du Barça B

27/11/2021

Le à 19:07 CET

Cristina Moreno

Point final de la séquence du Barça B à l’Estadi Johan Cruyff. San Fernando, avec une première mi-temps brillante, a profité de leurs chances pour prendre l’avantage au tableau d’affichage et poser les bases d’un match dans lequel les Catalans méritaient plus mais ont payé le manque de succès.

SFE

Barça

Iñaki Peña; Solà (Guillem Jaime, 72′), Comas (Escobar, 88′), Mika Mármol, Ndiaye (Balde, 46′) ; Matheus (Lucas de Vega, 88′), Sanz, Aranda ; Estanis (Kays Ruiz, 52′), Rodado et Jutglà.

San Fernando

Poiriers ; Cortés, Crespí, Ayala, Ruiz ; Agüero (Dionkou, 89′), Marc Carbó, Bicho, Juanmi Callejón (Gérard Vergé, 81′); Biabiany (Cveticanin, 89′) et Ferrón (Dopi, 69′).

Buts

0-1 M. 30 Arnau Comas (pp). 0-2 M. 38 Ferron.

Arbitre

Pastoriza Iglesias (galicien). TA : Matheus (65′) / Ayala (76′)

Avec le mineur Estanis Pedrola Principale nouveauté d’un onze très différent de celui qui a sauté sur la pelouse il y a une semaine à Carlos Belmonte, le Barça B est sorti défendre un nouveau match de championnat.

Si quelqu’un s’attendait à un match froid, il se trompait. San Fernando est sorti avec des révolutions élevées mais la réponse du Barça a été tout aussi énergique, laissant la place à un jeu très dynamique, les deux équipes étant très concentrées sur l’attaque, créant des occasions.

La pression du Barça a été efficace, empêchant San Fernando de conserver le ballon et voyant son jeu entravé, habitué à trianguler et à avoir le ballon.

Lorsque le duel était plus équilibré, l’ensemble des Nacho castro enchaîné plusieurs actions dangereuses. Dans l’un d’eux, sur le bord d’une demi-heure, le but est venu dans un jeu malheureux. Il a purgé une faute directe Ruelle, diseur de bonne aventure Iñaki Peña la direction, mais le dégagement n’était pas bon et le ballon, après plusieurs rebonds avec de nombreux joueurs sur la ligne de but, s’est retrouvé aux pieds de Bicho, qui a tiré, le ballon a touché Arnau Comas et a fini par rentrer.

Peu de temps après, et après qu’Aranda ait gaspillé un cadeau de la défense de Cadix, les San Fernando ont frappé à nouveau, prenant de l’huile sur leurs chances. Biabiany, l’un des hommes les plus dangereux des rangs visiteurs, est entré dans la surface, a dribblé Ndiaye et a signé un pass millimétré qu’il n’avait qu’à pousser Ferron.

Avec cet avantage à la lumière, la deuxième partie a été présentée avec un nouveau script. L’ensemble des Sergi Barjuan monopolise la possession tandis que le Cadix renforce sa défense. Avec peu d’occasions claires, c’était Roulé celui qui a continué à créer plus de danger sur l’aile droite.

San Fernando s’est effacé en attaque, incapable de garder le ballon et laissant la barre à un Barça qui n’arrêtait pas de presser à la recherche d’une cible qui n’arrivait pas. Malgré une amélioration par rapport à la première période, les Catalans n’ont pas réussi à renverser le tableau et ont signé la première défaite à Johan Cruyff, la deuxième consécutive en championnat.