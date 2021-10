Résumé et buts du Bayer-Bayern (1-5) de la Bundesliga

17/10/2021

Le à 17:40 CEST

Arnau montserrat

Ce sont des machines parfaites. Le truc du Bayern vient d’une autre planète. Contre Leverkusen, à la BayArena, dans l’un des matchs les plus difficiles de sa saison en Bundesliga. C’est le même. Pratique des buts en 45 minutes et pour autre chose. Une première mi-temps qui doit être au musée bavarois, une humiliation pour Leverkusen qui ne savait même pas par où ils étaient entrés.

LEV

LA BAIE

Leverkusen

Hradecky ; Frimpong (Bellarabi 65′), Kossounou, Tha, Bakker ; Amiri, Demirbay ; Diaby (Adli 65′), Wirtz (Retsos 79′), Paulinho (Tapsoba 46′) ; Schick (Alario 79′).

Bayern

Neuer; Süle (Richards 72′), Upamecano, Lucas, Davies (Stanisic 40′) ; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller (Musiala 64′), Sané ; Lewandowski (Coman 65′).

Buts

0-1 M.3 Lewandowski ; 0-2 M.30 Lewandowski ; 0-3 M.34 Müller ; 0-4 M.35 Gnabry ; 0-5 M.37 Gnabry ; 1-5 M.55 Schick.

L’équipe de Nagelsmann a commencé à remettre le jeu sur les rails. Pour Lewandowski, trois matchs consécutifs sans marquer sont un voyage à travers le désert et qui devait se terminer. Et comment. Un coup de talon au centre latéral qui a surpris toute la défense du Bayer qui était déjà à un point après trois minutes de jeu. Toute l’euphorie du précédent s’est effacée d’un trait de plume.

La réalité était que Leverkusen correspondait bien au but mais ne savait pas comment résoudre dans les derniers mètres et que contre le Bayern, vous finissiez par payer. L’accident était vivant jusqu’à une demi-heure. A partir de là, bourrasque de buts. Quatre buts en sept minutes. De 30 à 37 minutes. Pour les voir en entier encore et encore.

Lewandowski a ouvert l’interdiction en marquant le doublé, Müller a dévié un tir de Süle sur un corner pour inscrire le troisième et Gnabry a rejoint la fête avec deux buts en deux minutes. Leverkusen a décollé du centre, l’a perdu sous la pression des Bavarois et a succombé à maintes reprises. Nagelsmann a même échangé Davies avant la pause pour donner les minutes moins habituelles. Ils sont laissés de côté.

La deuxième partie était une autre histoire. Le Bayern a mis quatre vitesses de moins et Leverkusen l’a remercié. En fait, il a même essayé de composer le tableau d’affichage avec le but de Schick. Ils ne voulaient pas non plus bouleverser l’équipe de Munich qui a joué avec le score en faveur et n’a pas fait plus de sang. Ils reprennent la tête et sont à nouveau un point au-dessus de Dortmund.