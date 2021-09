Résumé et buts du Bayern-Dinamo de la Ligue des Champions

29/09/2021

Le à 23h30 CEST

Arnau montserrat

Sans le Barça qui peut discuter du leadership du Bayern, les hommes de Nagelsmann ont déjà un pied et demi en huitièmes de finale et voient qui peut prétendre à la première place. Une autre victoire, une autre fois le rouleau avec de beaux buts à encadrer, avec un Lewandowski qui a ajouté un doublé et avec une équipe qui si ce n’est pas la favorite, elle est proche de l’être.

LA BAIE

VACARME

Bayern

Neuer; Süle, Upamecano, Lucas, Davies (Pavard 69′) ; Gnabry (Musiala 69′), Kimmich, Goretzka (Sabitzer 80′), Sané (Sarr 79′) ; Muller ; Lewandowski (Choupo-Moting 79′).

Dynamo de Kiev

Bushchan ; Tymchyk (Kedziora 46′), Zabarnyi, Shabanov, Mykolenko; Tsygankov (Karavaev 70′), Shaparenko (Shepeliev 46′), Sydorchuk, Andriyevskiy, De Pena; Garmash (Supryaga 70′).

Buts

1-0 M.12 Lewandowski (p.); 2-0 M.27 Lewnadowski ; 3-0 M.68 Gnabry ; 4-0 M.74 Sané, 5-0 M.87 Choupo-Moting.

Arbitre

Marco Guida (Italie). TA : Tymchyk (37′)

Contre le bas de la Bundesliga, le Bayern n’a affiché que la moitié de son potentiel. Contre le Dinamo, ils sont peut-être passés à la vitesse supérieure mais ils n’ont pas eu besoin non plus d’une belle prestation pour passer devant l’équipe ukrainienne. Le match était facile pour eux après dix minutes de rencontre avec l’équipe de Nagelsmann qui a vu comment s’est terminée une saisie à l’intérieur de la surface. avec le but de Lewandowski sur penalty.

Le Polonais a été piqué. Il avait hâte d’ajouter une voiture de but à son compte après avoir manqué de zéro le week-end dernier, brisant une séquence de 19 matchs consécutifs avec le Bayern. Le partenariat avec Müller sera éternel et l’Allemand a mis un bonbon en forme de main à main que visiblement le Polonais n’a pas manqué. Quatre buts en deux matchs.

Avec 2-0 et le match terminé, l’équipe bavaroise s’est tellement détendu que même Kiev a eu l’occasion de réduire l’écart avant la pause. Une contre-attaque parfaitement exécutée par l’équipe de Lucescu. Il n’en avait qu’un mais. Le tir de De Pena a été repoussé par Neuer avec un sublime arrêt.

Le Bayern a joué avec le tableau d’affichage et Kiev ne serait pas reparti mécontent avec deux buts encaissés dans le lumineux. Mais les Bavarois sont une machine. Toujours anticonformiste, toujours en redemande. D’un tube de Süle est né le troisième avec une carrière spectaculaire de Gnabry qui l’a parée d’une définition imparable. Barre transversale et pour l’intérieur.

Mais le but de la soirée a été inscrit par Sané. Sans le vouloir, mais cela l’a marqué. Leroy leva la tête, voulut mettre une croix et tira à la porte. Personne ne s’y attendait. Pas lui-même quand il vit le cuir entrer. Choupo-Moting a soutenu sa petite main dans la dernière ligne droite. Six points sur six. A Munich, il n’y a pas de surprises. Et pour le bien du Barça, qu’ils n’arrivent pas non plus lors des deux matchs contre Benfica.