Résumé et buts du Bayern Munich

27/11/2021

Le à 20h45 CET

Francesc Ripoll

Cela lui a coûté plus cher que le compte, mais le Bayern a ajouté les trois points. Quelque chose qui, après tout, était la chose importante. Après s’être heurté à la défense de Bielefeld, avant-dernier classé, maintes et maintes fois, La ‘Mia san Mia’ a gagné grâce à un superbe but de Sané à 20 minutes de la fin. De cette façon, ils se remettent du revers contre Augsbourg et restent leaders au-dessus de Dortmund, avec qui ils affronteront le week-end prochain.

LA BAIE

BRAS

Bayern Munich

Neuer; Pavard, Upamecano, Lucas (Sule, 90′), Davies ; Tolisso, Goretzka (Musiala, 56′) ; Coman, Müller, Sané (Gnabry, 71′) ; Lewandowski.

Arminia Bielefeld

Ortega ; Brunner, Pieper, Nilsson, Andrade (De Medina, 78′) ; Vasiliadis (Fernandes, 78′), Prietl; Wimmer (Hack, 64′), Schopf (Serra, 90′), Okugawa ; Klos (Lasme, 78′).

Arbitre

Marco Fritz. TA : Lucas (64′) / Lasme (82′).

Incidents

Match joué à l’Allianz Arena.

Il voulait chatouiller Arminia dans les premières minutes, mais contre une équipe comme le Bayern, il est impossible de dominer le match. A peine décoiffés, ceux de Nagelsmann a pris le contrôle du cuir et les occasions ont suivi. Müller à deux reprises, Davis et Lewandowski ont touché les deux avant la mi-temps de la première mi-temps. Carrousel d’arrivées qui n’arrivaient pas à un bon port, car les Bavarois étaient un peu imprécis dans la dernière passe et des échecs dans la définition. L’équipe visiteuse s’est enfuie et a essayé, mais sans succès.

Le début de la seconde mi-temps était une copie conforme de la première. Le Bayern domine, contrôle et arrive, mais avec de la poudreuse mouillée dans les derniers mètres. Il n’y avait aucun moyen. Ils essayaient par terre, mer et air. Après une occasion de Klos, qui était sur le point de faire le saut de banque, le « run run » a commencé à se faire entendre à l’Allianz. Et Sané en a assez dit. Après une bonne combinaison, reçu dans le frontal et envoyé le ballon au carré. Inarrêtable. Les Bavarois n’ont guère souffert dans les dernières minutes, où ils ont même pu augmenter le loyer. Ce qu’ils ont réussi à faire, c’est s’assurer la tête.