Résumé et buts du Bayern Munich

23/10/2021 à 17h40 CEST

Francesc Ripoll

Avec presque aucune goutte de sueur qui coule, Bayern il a encore gagné et a marqué à nouveau. Sachant qu’il n’y a pas de marge d’erreur, la ‘Mia san Mia’ n’a pas laissé de place aux surprises et ils ont clairement battu Hoffeinheim (4-0) dans un accident qui a été vu pour la peine avant la pause. L’équipe bavaroise continue sans abandonner – même si elle a pris la seconde mi-temps très calmement – et continue de mener.

LA BAIE

HOF

Bayern Munich

Neuer; Pavard, Upamecano, Hernández (Sule, 46′), Richards; Kimmich, Sabitzer (Tolisso, 77′) ; Gnabry (Sané, 77′), Müller (Choupo-Moting, 65′), Musiala (Coman, 70′) ; Lewandowski.

Hoffenheim

Baumann; Akpoguma (Rutter, 28′), Posch, Grillitsch, Richards, Raum ; Samassekou (Rudy, 57′), Geiger (Stiller, 87′) ; Bebou (Adamyan, 82′), Bruun Larsen (Skov, 57′), Kramaric.

Buts

1-0 M.16 Gnabry. 2-0 M.30 Lewandowski. 3-0 M.82 Choupo-Moting. 4-0 M.87 Manger.

Arbitre

M. Jollenbeck. TA : Samassekou (10′), Rudy (60′), Raum (75′) et Grillitsch (91′)

Incidents

Match joué à l’Allianz Arena.

Quand le Bayern joue à domicile en Bundesliga, on imagine déjà le scénario. Domination de l’amasseur dès le coup de sifflet d’ouverture. Contre Hoffenheim ça n’allait pas être moins. Ceux de Nagelsmann, comme toujours, prennent d’assaut l’Allianz et imposent bientôt leur empreinte. Gnabry a percé le but de Baumann après un vol dans la surface adverse, mais après consultation avec le VAR, l’arbitre a invalidé le but. L’exgunner s’est retrouvé avec le désir, qui a riposté quelques minutes plus tard. Au bout d’un quart d’heure, il reçut entièrement et traversa le cuir pour, cette fois, ouvrir la boîte.

A mi-gaz, l’équipe bavaroise a réalisé la seconde. Muller a combattu le ballon et Lewandowski l’a récupéré à l’avant. Le Polonais, qui flaire le but, n’y a même pas pensé. Zambombazo pour envoyer la balle au bas du collant.

Mérite des visiteurs, ou démérite d’un Bayern détendu -l’échelle opte davantage pour cette option-, mais le rythme a baissé après la pause. À l’aise avec votre avantage, généré peu mais n’a pas souffert excessivement contre un rival volontaire et cela a commencé à faire peur dans le corps de Neuer avec trois arrivées consécutives claires. Jusqu’à ce que les Bavarois disent : jusqu’ici. Choupo-Moting et Coman, dans la foulée, ont vu la porte pour mettre le 4 à 0 final.

Il est montré une fois de plus que le Bayern peut façonner le jeu comme il le souhaite et lui donner le rythme qu’il veut, qu’il s’en tirera toujours, ou presque toujours. Il règne en Allemagne.