Résumé et buts du Bayern

04/07/2021

Le 04/08/2021 à 00:17 CEST

X. Serrano

Froid, très froid servi le PSG revanche pour la finale perdue l’été dernier à Lisbonne. Sous de fortes chutes de neige, avec le thermomètre à 0 degrés, la boîte française a pris d’assaut le Allianz Arena et a pris à Paris un résultat qui n’est pas définitif, mais très positif (2-3). Les Bavarois n’ont pas perdu en Des champions de la saison 2018-19.

BAIE

PSG

Bayern Munich

Neuer; Pavard, Süle (Boateng, 42 ‘), Alaba, Hernández; Goretzka (Davies, 33 ‘), Kimmich; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting.

PSG

Navas; Dagba, Marquinhos (Herrera, 31 ‘), Kimpembe, Diallo (Bakker, 46’); Danilo, Gueye; Di María (71 ‘), Neymar (Rafinha, 90’), Draxler; Mbappe.

Buts

0-1 M. 3 Mbappé. 0-2 M. 28 Marquinhos. 1-2 M. 37 Choupo-Moting. 2-2 M. 66 Müller. 2-3 M. 68 Mbappé.

Arbitre

Antonio Mateu Lahoz (Espagne). TA: Hernández (35 ‘), Kimmich (70’), Boateng (72 ‘), Choupo-Moting (89’) / Draxler (62 ‘).

Incidents

Match disputé à l’Allianz Arena correspondant au match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

L’équipe de Pochettino sanctionné les quelques erreurs défensives de la Bayern et c’était mortel contre lui. Il en avait quatre et en a marqué trois. Avec Neymar tirer les ficelles et Mbappe, auteur d’un doublet dévastateur. Les de Feuilleter c’étaient un vent choral et offensif, ils venaient dessiner, mais ils se heurtaient à un Keylor colossal. Le retour sera passionnant.

C’était un jeu conditionné par les absences. Sans pour autant Lewandowski ni Gnabry, il n’y avait pas d’autre choix Feuilleter sur quoi parier Choupo-Moting. Pochettino, pendant ce temps, a eu les pertes exceptionnelles de Verratti et Florenzi. Murphy l’a résolu avec un double pivot en béton armé, Danilo-Gueye, et devant toute la viande à la broche: Dis Maria, Neymar, Draxler et Mbappe.

Le fait que le jeu allait répondre aux attentes était clair dès le premier tour. Choupo-Moting frappez la barre transversale avec un en-tête, puis le PSG frappé dans un compteur éphémère. Neymar a trouvé une piste derrière les milieux de terrain et, étant donné l’inaction de Süle, assisté à Mbappe. Il suffisait aux Gaulois de défaire le cuir pour battre un Neuer pas très réussi.

Le but déchaîna la fureur du champion, un coup de vent offensif sur tous les fronts. Mais c’était là Keylor tenir le PSG et enregistrez les enchères de Goretzka et Pavard. Toujours enfermé, le PSG il menaçait la contra. Avec Neymar pichet et Mbappe à la course. À Draxler ils ont annulé un but pour hors-jeu, mais le «10» a jeté des méfaits pour prolonger l’avantage. L’arrière bavarois est sorti après un virage et Neymar laissé seul Marquinhos tirer Neuer. Son dernier service avant de se blesser.

L’arrière gaulois battu a perdu son pilier. Et l’a puni Choupo-Moting, sans marque, pour diriger magnifiquement le 1-2 quand le plus touché était Bayern. Le deuxième acte a commencé avec Neuer sauver un heads-up avant Neymar, mais le rouleau compresseur bavarois est revenu au carbure comme si rien. le PSG échappé à l’eau, enfermé dans sa zone et confié aux réflexions de Keylor. Le dominicain s’est de nouveau arrêté avant Louer et Pavard, mais il ne pouvait rien faire dans la tête de Müller cela supposait la cravate.

Le retour a été senti, mais dans une nouvelle transition Mbappe dansé sur Boateng pour rendre l’avantage à PSG. Épuisé, le Bayern Il a jeté le reste à la recherche de la cravate. Il s’est échappé par une épingle pour Louer. Avec épique, demandant l’heure et suspendus à la barre transversale, ceux de Pochettino ils résistent au siège bavarois et apportent un butin précieux à Paris. Mais que personne ne laisse le champion pour mort.