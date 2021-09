Résumé et buts du Betis-Espanyol en Liga

19/09/2021

Le à 20:56 CEST

Arnau montserrat

L’Espanyol continue sans gagner mais clôt sa visite à Benito Villamarín avec un point qui en connaît trois. Sans la meilleure de ses versions, en voyant comment le Betis a tracé le but initial d’Aleix Vidal et avec le sentiment de blocage général. Mais c’est comme ça que le football, quand les hommes de Pellegrini se sont retrouvés à dix, les perroquets ont réagi et Cabrera, en 97′, a entamé un match nul plus que précieux. Aujourd’hui, l’ajout a aidé.

PARI

ESP

Bétis

Bravo, Álex Moreno, Víctor Ruiz, Pezzella, Bellerín, Guido, William Carvalho (Gardé 70′), Rodri (Camarasa 65′), Fekir, Canales (Juanmi 66′) et Willian José (Borja Iglesias 70′).

Espanol

Diego López, Óscar Gil (Wu Lei 61′), Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa, Darder, Morlanes (Keidi Bare 46′), Melendo (Loren 46′), Aleix Vidal (Melamed 81′), Embarba et Raúl de Tomás ( Dimata 90′).

Buts

0-1 M.16 Aleix Vidal ; 1-1 M.41 Willian José; 2-1 M.45 + 4 Fekir, 2-2 M.90 + 7

Arbitre

Mateu Lahoz (Valencien) TA : Edgar (9′), Guardado (88′), Bravo (90′), Fekir (90′) / Morlanes (37′), Aleix Vidal (75′), Pedrosa (75′), De Tomás (90′). TR : Pezzella (78′)

Incidents

Stade Benito Villamarin

Le premier quart d’heure du match était un mirage de ce qui allait suivre. L’Espanyol est sorti déterminé à remporter la première victoire de la saison, mais cet élan a été de courte durée. L’air soufflait en faveur, Víctor Ruiz a été blessé après cinq minutes, son remplaçant, Edgar, avait l’air jaune après deux minutes d’entrée et l’Espanyol a marqué la première occasion dont ils disposaient.

Pedrosa a récupéré un ballon pour lequel une faute a été sifflée et le jeu s’est terminé par une passe en retrait de Raúl de Tomás qu’il a récupérée au deuxième rang. un Aleix Vidal qui, avec un passé sévillan, l’a célébré comme jamais auparavant. Main à oreille, la cocotte minute de Villamarín avec la signature de perruche et le premier buteur de l’ancien joueur du Barça.

Le but, loin d’être bon pour l’Espanyol, est devenu une dalle. Le Betis a pris les commandes du match et a commencé à fouler la surface de Diego López. Óscar Gil a failli donner l’égalité avec un transfert arrière qui était une punition mais Willian José n’a pas réussi son tir. Ni Rodrigo, qui de l’avant a pris le rejet et a envoyé le cuir au bois.

Rodrigo lui-même a retrouvé le bâton après une bonne main de Diego López et ce qui mijotait a fini par arriver. Canales a détruit le tissu défensif de l’Espanyol avec une passe qui n’a laissé que Willian José, qui cette fois n’a pas pardonné. Pedrosa était sur le point de le retirer mais le côté a fini de le mettre à l’intérieur.

L’équipe de Manuel Pellegrini, qui avait un point d’intensité de plus connecté, n’a pas baissé la garde. Cela a été corroboré par un Héctor Bellerín qui au bord de la pause a provoqué le 2-1. L’ailier a combattu un ballon perdu à l’intérieur de la surface, l’a pris et a donné le but à un Fekir qui l’a foutu hors de portée de Diego López. Retour total à l’omelette avec un coup dur avant la pause.

Il n’a pas trop modifié le scénario en seconde période malgré les changements de Vicente Moreno après la pause. Ni Morlanes ni Melendo ne sont partis après les vacances et Loren et Keidi Bare sont entrés chez eux. Le Betis a pu allonger les distances mais le tir de Fekir a été repris par Diego López avec un arrêt salvateur.

Au fil des minutes, la tendance offensive bétique s’est diluée et l’Espanyol ont commencé à gagner des mètres, ils marquent des occasions mais les hommes de Moreno se sont sentis beaucoup plus à l’aise sur le green. L’histoire a changé encore plus à 15 minutes de la fin. Pezzella est arrivé en retard à un set avec Aleix Vidal, a cloué les crampons et l’image de la jambe était assez spectaculaire.

La couleur de la carte était, au début, jaune mais le VAR l’a changé. Après avoir traversé l’écran, Pezzella a vu le rouge direct. C’était une occasion en or pour l’Espanyol d’essayer d’obtenir au moins un point de Villamarín. L’arreón final est arrivé et à huit minutes de la fin, l’Espanyol a tout essayé. Et il y parvient. Cabrera a récupéré un rebond Betic pour accrocher une volée imparable. Un but qui a signé un point en sueur et que même s’il ne s’agit pas d’une victoire, le sentiment est similaire.