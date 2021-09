Résumé et buts du Betis-Getafe (2-0), match de la 7e journée

26/09/2021

Le à 23:24 CEST

Adrià Léon

Troisième victoire dans les quatre derniers matchs pour un Betis qui regarde à des positions privilégiées. L’équipe Betic, emmenée par Willian José dans la surface et Fekir à l’attelage, était de loin supérieure à Getafe de Michel, qui est très touché après son septième défaite consécutive. L’équipe azulón, qui pourrait subir plus de dégâts qu’elle n’en a finalement reçu, avait également ses options, bien que ils étaient trop tard et avec le jeu pratiquement résolu.

PARI

AVOIR

Bétis

Bravo; Miranda, Edgar, Pezzella, Bellerín ; Guido Rodríguez, Carvalho (Gardé, 90 ‘); Juanmi (Tello, 72′), Fekir (Camarasa, 90′), Canales (Rodrigo, 46′) et Willian José (Borja Iglesias, 65’).

Getafe

Soria ; Cuenca, Mitrovic (Sandro, 46′), Djené ; Olivera, Timor, Florentino, Maksimovic (Damián, 42′), Iglesias (Mata, 70′); Macías (Jonathan Silva, 46′) et Enes Ünal (Poveda, 70′).

Buts

1-0 M.14 Willian José. 2-0 M.55 Willian José.

Arbitre

Jaime Latre (Aragonais). TA : Carvalho (82′) / Timor (35′), Sandro (60′), Jonathan Silva (93′).

Incidents

Match joué à Benito Villamarín devant 35 000 spectateurs.

L’ensemble de Manuel Pellegrini a commencé entonné, renversé en ton jeu intérieur. Le premier à tenter sa chance fut Willian José, mais sa frappe, très loin, s’est perdue sur le but de David Soria. L’annonce de la signature de Bétique n’était pas une coïncidence : cinq minutes que Willian lui-même célébrerait le 1-0. Perte du Timor, conduite imparable de Fekir et un tir impeccable de l’attaquant brésilien, qui a fusionné David Soria de l’intérieur de la surface. La réaction d’azulona n’a eu lieu à aucun moment et était presque Fekir de doubler l’avantage de l’équipe verdiblanco. Le Français a raté une frappe de l’avant, mais il a heurté la barre transversale.

Après la pause, Michel a laissé entrer Sandro et Jonathan Silva pour passer en 4-4-2. L’équipe d’azulón, très peu proactive dans la zone d’attaque lors de la première mi-temps, n’avait qu’une option avant la reprise : un tir lointain de Timor qui n’avait même pas trouvé le but. Et bien que l’entraîneur madrilène ait essayé, le script n’a pratiquement pas changé : Fekir l’a mis au chaud et Edgar a terminé avec une grande force en touchant la vigne du poteau droit. Getafe attendait toujours une option spécifique en achetant à la loterie en défense. Mais si quelqu’un n’aime pas laisser de côté, c’est pour Fekir, qui était encore une fois la voix chantée d’un bon Betis. Le Français n’était pas marqué pour jouer en premier avec Bellerin, vous le mettez à partir de la ligne du bas donc Willian José, encore une fois, il la chassera au second poteau avec pratiquement aucune opposition.

Avec le 2-0 le parti a perdu la raison. Une autre défaite commise de Getafe était sur le point de signifier le 3-0, tandis que Enes final, après deux minutes, avait le plus clair pour Michel. Willian José a cédé sa place à Image de balise Borja Iglesias et il a assumé le rôle du Brésilien, qui a reçu son dos et n’a pas réfléchi à deux fois. Le tir du ‘panda’ sur le point de surprendre Soria, qui s’envole pour dévier le ballon vers la barre transversale. Il l’avait encore le galicien, qui ne savait pas comment faire juste après l’individualité de Rodri. Les protagonistes ont changé de bulletin de vote dans l’action bétique suivante : Iglesias lance le compteur et ouvre pour que Rodri tire avec beaucoup de classe à la barre transversale. Le rejet a été repris par Borja lui-même, qui a également dirigé le poste sans succès.

Getafe, quant à lui, a relâché la pression après 2-0 et Il a essayé plus fort qu’à aucun moment auparavant. D’abord avec un centre florentin qui s’est empoisonné pour finir sur la traverse puis avec un grand jeu individuel de Sandro, qui a dégagé le gardien chilien Betis du mieux qu’il a pu. Pourtant, le tableau de bord ne bougeait plus.