Résumé et buts du Bochum-Dortmund de la 15e journée de Bundesliga

11/12/2021 à 17:39 CET

Arnau montserrat

La vie en Bundesliga commence à ressembler à la même chose que toujours. Dortmund avait un point de retard sur le Bayern il y a deux jours et ils sont maintenant six. Le Borussia n’est pas allé au-delà du nul face à Bochum dans un match où la poudre à canon manquait car ils avaient beaucoup d’occasions. Ils n’ont pas frappé et ça se paie. Ils ont sauvé un point à cinq minutes de la fin.

BOC

DOR

Bochum

Riemann ; Stafylidis (Bella-Kotchap 90′), Masovic, Leitsch, Soares; Losilla; Holtmann (Bockhorn 67′), Pantovic (Tesche 80′), Elvis, Antwi-Adjei (Cristian 80′) ; Polter (Ganvoula 68′).

Dortmund

Kobel ; Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz ; Can, Dahoud (Brandt 68′) ; Bellingham, Reus, Loup (Hazard 68′) ; Haaland.

Buts

1-0 M.40 Polter (p.); 1-1 M.85 Brandt.

Arbitre

Matthias Jollenbeck. TA : Schulz (57′), Hummels (57′), Zagadou (90′).

Malgré la domination des « borussers » en première mi-temps, une erreur de Kobel cinq minutes après le début de la pause a condamné Marco Rose. Le gardien de Dortmund est sorti les pieds en premier, comme s’il s’agissait d’un autre défenseur, et a accroché Christopher qui s’est envolé. Pénalité comme une cathédrale.

La pénalité maximale a été lancée par Polter d’une manière sublime. Ajusté au bâton et trompant un Kobel qui s’est rendu aux vestiaires en tant que méchant de l’équipe de Dortmund.

Le Borussia est sorti sous la forme d’un coup de vent en seconde période. Le Bochum tirait des seaux d’eau qu’un navire donnait tôt ou tard la sensation de couler. Ils ont pris des balles sous des bâtons, Riemann a profité de lui-même pour arrêter tout ce qu’il pouvait et le VAR leur a également donné un coup de main.

Marius Wolf a mis une balle basse et filetée qui a battu le gardien de Bochum. Malheureusement pour l’Allemand de Dortmund, Bellingham était hors-jeu dans l’action de tir et était dans la ligne de mire de Riemann. Après quelques longues minutes et une visite à l’écran, l’arbitre a annulé le but.

Une quinzaine de corners, 21 coups manqués. Il n’y avait aucun moyen pour Dortmund. Mais ils ont Haaland, et c’est toujours un avantage. Le Norvégien n’avait pas été bien face à la porte et avait habillé sa version d’assistant. Grand jeu individuel dans la région. passe parfaite pour Brandt et volée peu attrayante à l’intérieur. Il restait cinq minutes pour faire la rentrée mais ils les ont très mal gérées. Plus d’occasion quand ils en avaient besoin. Nouveau trébuchement et plus loin de la tête.