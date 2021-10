Résumé et buts du Bodo / Glimt-Roma de la Ligue de Conférence

21/10/2021

Arnau montserrat

Jeu, set et match. Débâcle, salle de bain, toute définition est bonne. Les Roms se sont ridiculisés en Norvège et ont rendu la main à la capitale italienne. Un 6-1 qui a complètement déshabillé ‘le loup’. Les fans romains rêveront de Botheim et de Solbakken. Le froid du pays nordique a laissé tout le monde gelé, même Mourinho.

Bod

ROM

Bodo / Lueur

Haikin ; Sampsted, Moe, Lode (Hoibraten 82′), Bjorkan; Fet (Vetlesen 81′), Berg, Konradsen; Botheim, Pellegrino (Migisha 87′), Solbakken (Koomson 87′).

Rome

Rui Patricio; Reynolds, Kumbella, Ibañez, Calafiori ; Villar (Mkhitaryan 46′), Diawara (Pellegrini 60′) ; Carles Pérez, Darboe (Cristante 46′), El Shaarawy (Abraham 60′) ; Borja Mayoral (Shomurodov 46′).

Buts

1-0 M.8 Botheim ; 2-0 M.20 Berg; 2-1 M.28 Carles Pérez; 3-1 M.52 Botheim, 4-1 M.71 Solbakken; 5-1 M.78 Pellegrino; 6-1 M.80 Solbakken.

Arbitre

Ali Wordyik (Turquie). TA : Lode (37′) / Darboe (33′)

Mourinho a opté pour une équipe qui mélangeait des joueurs réguliers dans ses plans avec des joueurs qui ne profitaient pas exactement de nombreuses minutes sous le commandement portugais. L’expérience, pendant les 45 premières minutes, n’a pas bien fonctionné. Pas dans tout le jeu.

L’équipe norvégienne est sortie beaucoup plus impliquée dans le match et après huit minutes de match, elle était en tête grâce à Botheim avec une grande définition qui a battu Rui Patricio. Ils n’ont pas desserré les ‘Vikings’ qui, après la 20e minute du match, ont mis la terre au milieu avec le deuxième, le travail de Berg. Un demi-but est son premier contrôle.

Puis le groupe romain qui a vu comment la montagne à gravir devenait de plus en plus grande. Il a mis sa salopette Carles Pérez, qui réduisait l’écart après une demi-heure avec un but de marque maison. Définition du pied gauche après une bonne passe de Diawara.

Ce qui indiquait un possible retour s’est soldé par une humiliation historique. Botheim a prolongé son compte avec un doublé et a servi Solbakken pour 4-1. Cela faisait dix minutes qu’ils pouvaient les mettre dans le musée du club norvégien. Pellegrino a mis la main et Solbakken a clôturé le set et le match. 6-1. Voir, c’est croire. Bodo est le leader du groupe avec sept points, un de plus que Roma.