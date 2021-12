Résumé et buts du Borussia Dortmund

15/12/2021 à 22:28 CET

Que le résultat ne trompe pas (3-0). Bien que le Borussia aille et rajoute les trois points au classement, emboîtant ainsi le pas au Bayern, les sensations ne sont en aucun cas les meilleures. Et c’est que Dortmund a battu Greuther Fürth, dernier de la catégorie, avec la loi du minimum d’effort. Seul Haaland, d’un penalty et d’un coup de pied arrêté, a pu débloquer un jeu discret qui par moments semblait s’échapper et que Malen a condamné.

BOR

Greuther plus loin

Borussia Dortmund

Kobel ; Schulz, Zagadou, Hummels, Meunier ; Bellingham (Dahoud, 46′), Witsel ; Hazard (Malen, 75′), Reus (Can, 75′), Brandt (Reinier, 91′) ; Haaland (Tigges, 83′).

Burchert; Willems (Itter, 78′), Bauer, Griesbeck, Meyerhöfer; Tillman (Abiama, 78′), Christiansen, Seguin ; Dudziak (Vert, 64′), Itten (Nielsen, 46′), Leweling (Hrgota, 64′).

Buts

1-0 M.33 Haaland (stylo). 2-0 M.82 Haaland. 3-0 M.89 Malen.

Arbitre

Daniel Schlager. TA : Hummels (15′), Bellingham (43′) / Bauer (32′), Willems (43′).

Incidents

Match joué au Signal Iduna Park.

Sans surprise, Dortmund est sorti pour dominer le match et Greuther Fürth s’est accroupi à l’arrière, essayant de trouver le chatouillement sur le comptoir. Et la vérité est que cela a bien fonctionné pendant la première demi-heure. Les ‘borussers’ n’ont pas pu trouver l’écart, qui ont couru à plusieurs reprises dans l’arrière visiteur.

Après 20 minutes est venu le premier pour l’équipe de Rose, mais le VAR a invalidé le but de Hazard, qui avait profité d’une précieuse passe décisive de Haaland avec sa main droite. Mais ce que l’arbitrage vidéo a enlevé à Dortmund, il leur a donné peu de temps après. TÀ la suite d’un examen, une pénalité maximale a été prononcée pour les mains que l’attaquant norvégien était chargé de transformer. C’était 1-0 à la mi-temps, même si Fürth, qui avait des flashs, a dérangé Kobel à plusieurs reprises et a même pu faire match nul.

Il était difficile pour le BVB d’atteindre la zone opposée après la pause. Haaland n’a pas été vu. Et dans cette position, l’équipe visiteuse a commencé à croire qu’une égalité était possible et Leweling l’a balayée de très peu, avec une volée qui s’en va en léchant le bois. Les sensations étaient si mauvaises que l’honorable du Signal Iduna Park a répondu par des sifflets. Ils n’aimaient pas du tout. Et là, il a dû apparaître à nouveau comme d’habitude, le Norvégien, pour se donner la tranquillité d’esprit. Il s’est dirigé vers le bas des collants d’un bon centre de Brandt pour se donner la tranquillité d’esprit. Le même assistant a donné le troisième à Malen, qui a scellé le crash.