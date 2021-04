Résumé et buts du Borussia Dortmund-Manchester City de la Ligue des champions

14 avr.2021 à 22:57 CEST

Arnau Montserrat

Manchester City de Pep Guardiola n’a plus peur. A coups, pour lutter contre un quart de finale maudit, enfin, il a surmonté le plus gros traumatisme des «citoyens». Ils seront en demi-finale de la Ligue des champions pour la première fois avec Pep, la deuxième fois de leur histoire. Il l’a fait en se remémorant les cauchemars du passé. Revenir en seconde période et avec un Foden qui a été le principal protagoniste de la cravate avec deux buts. Celui de la victoire au rabais en feudo «bleu ciel». Celui avec la victoire au Signal Iduna Park. Quel bijou.

DOR

MCI

Borussia Dortmund

Hitz; Morey (Tigges 82 ‘), Akanji, Hummels, Guerreiro; Emre Çan, Bellingham (Brandt 81 ‘), Dahoud (Hazard 76’); Knauff (Reyna 68 ‘), Reus, Haaland.

Manchester City

Ederson; Walker, Stones, Dias, Zinchenko; Rodri, Gundogan; De Bruyne Mahrez (Sterling 88 ‘), Foden; Bernardo Silva.

Buts

1-0 M.15 Bellingham; 1-1 M.55 Mahrez (p.); 1-2 M.75 Foden.

Arbitre

Del Cerro Grande (Espagne). TA: Bellingham (39 ‘)

Les premières barres de la première mi-temps n’invitaient pas un match placide pour les hommes de Pep Guardiola. Comme cela s’est produit dans l’Etihad, Dortmund est sorti prêt à disputer la possession du ballon et les “ citoyens ” n’ont pas pu trouver d’espaces de circulation dans une ligne défensive bien plantée par Terzic. Dahoud a envoyé le premier avertissement avec un tir trop loin pour un Ederson bien placé.

Haaland n’apparaissait pas dans une zone dangereuse mais la première fois qu’il a touché et a pu marcher sur la zone, il l’a armée. Un ballon dans l’espace pour le Norvégien s’est terminé avec le premier des «borussers». Il a tenu bon en attendant des renforts et le premier arrivé était Dahoud, bien couvert par la défense de la ville. la malchance pour l’équipe de Pep était le rejet. Il est tombé à un Bellingham qui n’avait pas marqué toute la saison et a ajouté son deuxième match d’affilée en voyant la porte.

L’étirement d’Ederson était insuffisant. Il a touché une balle avec son gant qui a fini par casser les toiles d’araignée. Bellingham était sur le point de signer pour Manchester. Les fantômes, les traumatismes, l’angoisse ont de nouveau survolé Signal Iduna Park. La malédiction des quartiers sembla s’activer à nouveau. Assommé, City a réussi à concéder le deuxième sur un tir de Reus et une tête d’Akanji.

City s’est réveillé du coup, qui a commencé à attacher plus de balle mais la fortune ne leur a pas souri non plus. De Bruyne a profité de l’une des rares fissures défensives que Dortmund a eues en première mi-temps pour sortir une chaussure que seule la barre transversale a su arrêter. Le rebond n’est pas tombé sur un Gündogan qui s’est retrouvé au sol. Il n’y a pas eu de sanction. Bellingham a complété son excellente première mi-temps en prenant le but de la même ligne à Mahrez.

C’est un ancien joueur de Liverpool qui a donné vie à Pep’s City. Emre Can a touché le ballon avec sa main à l’intérieur de la surface et Del Cerro Grande a signalé la pénalité maximale. Bien qu’il touche d’abord la tête du joueur allemand, la position du bras est on ne peut plus naturelle. Qui ne l’a pas touché était Hitz qui, malgré deviner la direction, n’a pas atteint le coup fantastique de l’Algérien.

Dortmund a dû changer de peau à la suite du but. Le 2-1 ne les a pas non plus mis en demi-finale. Ils ont dû passer plus de temps. Mais City ne voulait pas non plus atteindre cette situation et ils ont continué à dominer le match avec des arrivées ponctuelles comme un tir de Gündogan qui est allé sur le côté du filet. Les longues possessions venaient maintenant pour les «citoyens» qui, au fil des minutes, effrayaient les fantômes.

De Bruyne a pu condamner 15 minutes à faire mais Hitz lui a pris le but d’une main prodigieuse. Puis l’enfant gâté est apparu, l’œil droit de Pep. Phil Foden, dans le corner, a mis le 1-2 et le sceau au ticket de City pour les demi-finales. Il a frappé une course de 50 mètres pour serrer Guardiola dans ses bras. L’image du relief. L’image de la fête.

Avec tous les poissons vendus, la tension sur le vert s’est dissipée. Dortmund avait besoin de trois buts qui ne sont jamais venus. Haaland n’est pas apparu. Septième match sans marquer. Manchester City affrontera le PSG pour une place en finale. Duel de cheikhs.