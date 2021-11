Résumé et buts du Borussia Dortmund

11/03/2021

Le à 23:36 CET

Joël Gadéa

Ni Dortmund ne s’est vengé ni l’Ajax n’a été intimidé par les redoutables supporters allemands. Retour et victoire de l’équipe néerlandaise en Allemagne pour certifier la passe en huitièmes de finale et laisser le Borussia touché.

BVB

AHA

Borussia Dortmund

Kobel ; Meunier, Akanji, Hummels, Wolf (Passlack, 58′) ; Bellingham, Witsel ; Brandt, Reus (Knauf, 75′), Hazard (Pongracic, 33′), Tigrou (Malen, 75′).

Ajax

Pasveer; Mazraoui, Timber, Lisandro Martínez, Blind ; Gravenberch, Édson Álvarez (Klassen, 45′) ; Antony, Berghuis (Kudus, 67′), Tadic ; Haller.

Buts

1-0 M. 37 Reus. 1-1 M. 72 Tadic. 1-2 M. 83 Haller. 1-3 M. 90 Klassen.

Arbitre

Michael Oliver (Angleterre). TA : Knauf (78′) / Édson Álvarez (39′). TR : Hummels (29′).

Stade

Parc Signal Iduna. 78 000 téléspectateurs.

Au rythme du rock and roll qui marque le mur jaune, le Borussia Dortmund a commencé à secouer le choc avec les arrivées rapides qui ont orchestré Brandt, Risquer et surtout, Reus. Peu à peu, cependant, un Ajax intrépide a repris le jeu, au son de la ‘samba’ de Antoine. Tous les jeux passaient par le Brésilien et il les accélérait ou les ralentissait, selon ce que le moment demandait. De ses bottes et de ses dribbles, le jeu qui a changé le crash est né.

Un dribble fantastique a forcé un tacle dur de Hummels qui lui a coûté l’expulsion. Peut-être un peu rigoureux, mais les Allemands se sont retrouvés avec un de moins à cause de l’imagination des sud-américains. Même ainsi, quelques instants plus tard, Bellingham a imposé un penalty que Reus transformerait pour donner au jeu une autre tournure de script.

Comme on le présumait, le harcèlement et la démolition de l’Ajax après la pause étaient total. Encore une fois, la figure de l’ancien Sao Paulo, Antoine, augmenté, mais Dortmund a su résister presque à des limites insoupçonnées.

La peinture allemande se retenait mais, comme par magie, le château de cartes s’effondre quand Rose a sorti son étoile, Reus.

Déjà dans la dernière ligne droite de la rencontre, Tadic il l’a égalé en achevant un centre d’Antony de l’aile droite. La cravate ne serait que le prélude à tout ce qui viendrait plus tard.

Dans une pièce tracée, déjà à cinq de la fin, Haller il a converti son septième but dans cette Ligue des Champions avec une tête précise. De nouveau au centre de Antoine, au délire des fans ‘ajacied’.

N’ayant rien à faire, Dortmund n’avait plus la force d’essayer de retrouver l’égalisation. Bien sûr, l’équipe allemande lui a donné du cœur, même s’il n’a pas réussi à déranger l’Ajax.

Déjà dans la remise, Klassen condamné le crash dans la petite zone. Encore une fois pour passer Antoine, qui était le meilleur, pour quitter l’Ajax classé et, aussi, virtuellement comme premier. Dortmund se retrouve avec 6 points, au détriment de jouer à Lisbonne.