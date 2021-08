Résumé et buts du Borussia Mönchengladbach-Bayern Munich de la Bundesliga

13/08/2021 à 22:27 CEST

Arnau montserrat

Le nouveau Bayern de Nagelsmann ne sait pas comment gagner. Il ne l’a pas fait pendant toute la pré-saison et il ne l’a pas non plus réalisé lors du premier match de Bundesliga. Un affrontement fou entre poulains et bavarois qui pourraient être choisis pour chaque camp. Sommer d’une part et le manque de poudre au Borussia s’est soldé par une mauvaise égalité pour les deux. Pour les mérites qu’ils ont tous les deux fait.

Borussia Mönchengladbach

Sommer ; Lainer, Ginter, Elvedi, Scally ; Kramer, Neuhaus, Herrmann (Hofmann 64′), Stindl, Wolf (Bennetts 72′); Pléa (Thuram 64′).

Bayern

Neuera; Stansic (Sarr 82′), Upamecano, Süle, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané (Coman 74′), Müller (Choupo-Moting, Gnabry (Musiala 75′); Lewandowski.

Buts

1-0 M.10 Plaidoyer ; 1-1 M.42 Lewandowski.

Arbitre

Marco Fritz. TA : Stindl (57′).

Après l’hymne allemand chanté en direct et quelques spectacles pour inaugurer la Bundesliga, le ballon, le véritable protagoniste, a commencé à rouler avec un Bayern dans la ligne de pré-saison. Perdu, moche en défense et étant une machine à perdre des balles sans fin. Le Mönchengladbach en a raté deux, mais le troisième braquage n’a pas pardonné.

Pléa n’a pas imité les deux tirs manqués d’Herrmann et a envoyé le cuir jusqu’au bas du collant. Le premier de la saison dans le championnat allemand. Cela a servi le but pour que les poulains se soient calmés et que le Bayern ait commencé à déplacer le ballon avec un certain sens. Ils ont annulé un Nehaus qui était resté sur le terrain de jeu pendant les 15 premières minutes et un autre coq a chanté.

Puis l’homme du match est apparu. Sommer. A sa sauce, comme à l’Eurocup. Cela a aigri Lewandowski et la moitié du Bayern. Il en a retiré un du pôle qui ne peut être qualifié que de miracle. Mais ‘Lewy’ ne plaisante pas. Avec le but entre les sourcils et les sourcils, Robert a réussi à battre les Suisses dans un jeu mal défendu par le Borussia. Lewandowski a décoché un corner. Mauvais signe.

Avec le 1-1, il y a eu une pause dont le Bayern est sorti beaucoup plus impliqué, contrairement à la première mi-temps. Seul Sommer a gardé en vie les poulains qui ont laissé trop de choses se produire sur le terrain. Ils avaient perdu le contrôle.

Mais pour l’opportunité, celle de Thuram. Alors qu’il se rapprochait du 1-2, l’attaquant de Mönchengladbach est arrivé et a quitté tout le stade les mains sur la tête. Les fans se demandent toujours comment il n’a pas réussi à frapper une balle qui était un but ou un but. Et bien non.

La controverse est survenue dans la dernière ligne droite avec deux chutes de Thuram à l’intérieur de la surface qui pourraient toutes deux être calmement punies. Les deux commis par un Upamecano perdu, non, le suivant. Au final ni l’un ni l’autre. Des tableaux pour démarrer. Il finira par gagner mais le projet Nagelsmann n’a pas très bien démarré.