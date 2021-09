Résumé et buts du Brentford-Liverpool de Premier League

25/09/2021

Le à 21:39 CEST

Arnau montserrat

Après-midi presque ronde pour Liverpool à Brentford. Ils n’ont pas gagné, mais ils ont pris l’avantage. L’équipe de Klopp mène seule la Premier League après avoir fait match nul 3-3 avec les Bees avec Salah qui a marqué le 100e but depuis son atterrissage à Anfield. Il y avait une folie, un compromis de ceux qui en font un passe-temps. Le premier ministre est à un autre niveau.

BRE

LIV

Brentford

Bande; Ajer, Jansson, Pinnock (Zanka 42′) ; Canós, Onyeka (Baptiste 68′), Norgaard (Wissa 78′), Janelt, Henry; Mbeumo, Toney.

Liverpool

Alisson ; Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson ; Jones (Firmino 68′), Fabinho, Henderson ; Salah, Jota, Mané.

Buts

1-0 M.27 Pinnock ; 1-1 M.31 Jota ; 1-2 M.54 Salah ; 2-2 M.63 Janelt ; 2-3 M.67 Jones ; 3-3 M.82 Wissa.

Arbitre

Stuart Atwell. TA : Onyeka (44′) / Robertson (70′).

Incidents

Stade communautaire de Brentford.

Le match était un piège pour Liverpool. Malgré les bons sentiments «rouges» lors des derniers matchs, Brentford est tombé sur ses pieds en Premier League et a ajouté huit points plus que remarquables. Sur le terrain, cela a été démontré. Les « abeilles » sont sorties sans crainte, sans penser au résultat et ont eu un prix.

Le tableau de Thomas Frank s’est hissé au sommet du premier but du match. Une faute inoffensive près du milieu de terrain a laissé un chef-d’œuvre pour les amateurs de jeux de stratégie. Toucher, ballon, centre satiné et finition Pinnock. La folie au stade Brentford.

Le réveil a servi l’équipe de Klopp qui a réagi rapidement. Jota, avec une tête, a terminé un centre de Henderson pour mettre l’égalité à un et le Portugais a eu le deuxième touchant le reste mais il a trouvé un énorme Raya. L’une des escales de l’année. Du sol, le gardien s’est levé pour couvrir d’une moufle scandaleuse le tir d’un Jota qui n’y croyait pas. Il avait tout pour lui, seul, avec le portier allongé par terre.

Liverpool a gagné des mètres après la pause et a fini deuxième. Non sans suspense. Salah a empalé un ballon du premier match qui a été refusé pour hors-jeu par l’Egyptien. Une position illégale qui n’existait pas. Canós l’a cassé à l’autre bout. C’était le 100e but de Salah sous le maillot de Liverpool en Premier League.

L’ensemble de Klopp s’est détendu et a payé pour cela. Le Brentford n’a pas plié et est revenu mettre les tableaux sur le tableau de bord une demi-heure à. Un jeu confus à l’intérieur de la petite fille s’est terminé par un tir à la barre transversale et une double tête de Janelt. La joie des «abeilles» n’a pas duré longtemps car Curtis Jones a tiré de chez lui quelques instants plus tard, il a touché un défenseur pour tromper suffisamment Rayan et le cuir s’est faufilé à l’intérieur. Une folie.

Il a pu condamner Liverpool, il ne l’a pas fait et il a fini par payer. Brentford s’est battu jusqu’à la fin et Wissa est devenu le héros de la ville natale avec un hachage spectaculaire sur Alisson. 3-3 et pauvre de celui qui cligne des yeux car encore un quatrième but est tombé, qui n’a pas augmenté sur le tableau d’affichage. Brentford a marqué mais c’était hors-jeu. S’il monte sur le tableau de bord…