Résumé et buts du Deportivo-Osasuna au deuxième tour de la Copa del Rey

Osasuna, avec Kike García comme référence, a dû revenir (1-2) au stade Abanca-Riazor contre le Deportivo pour abaisser les Galiciens, désormais dans la catégorie bronze, et conserver la Copa del Rey.

Mackay ; Trilli (Fedor 83′), Trigueros (Lapeña 69′), Granero, Aguirre; Doncel (Quiles 83′), Calavera, Rafa de Vicente, Soriano (De Camargo 69′); Villares (Víctor García 58 ‘), Noel.

Osasuna

Herrera; Ramalho (Nacho Vidal 75′), Oier, David García, Côte; Roberto Torres (Brasanac 68′), Javi Martínez, Iñigo Pérez (Moncayola 68′), Ontiveros (Kike Barja 68′); Budimir (Ibañez 83′), Kike García.

Buts

1-0 M.23 Doncel ; 1-1 M.45 Kike Garcia; 1-2 M.64 Budimir.

Arbitre

Cordero Vega (Cantabrie) TA : Granero (88′).

Les Bleu et Blanc ont pris l’avantage sur un coup franc de Carlos Doncel au milieu du premier acte, mais les Navarrais ont renversé la vapeur avec celui de Kike García, à la troisième minute après l’ajout de la première mi-temps, et celui de Budimir, après un autre tir. de son coéquipier avant en deuxième période.

Osasuna a obtenu une Première Fédération, mais pas n’importe laquelle. Il a visité une étape de catégorie supérieure, un rival avec deux Copas del Rey et une Ligue dans le record, et Jagoba Arrasate n’a pas hésité à employer certains de ses joueurs, comme le gardien Sergio Herrera, le central David García ou Kike García lui-même dans un combinaison de titulaires et de suppléants.

Les Navarrais ont pris le ballon face à un adversaire qui a su les contrer avec solidarité et qui leur a tenu tête malgré le fait que presque tous ceux qui ont aligné Borja Jiménez partent généralement du banc.

Le Deportivo a exploré l’aile droite avec l’arrière latéral Álvaro Trilli et le milieu de terrain Carlos Doncel et les premiers avertissements ont émergé de là, qui ont eu lieu après 23 minutes. Une faute sur le footballeur barcelonais a été convertie par lui-même avec un tir du pied gauche qui a glissé à travers l’équipe de Sergio Herrera pour dépasser les Bleu et Blanc.

Osasuna a réagi dans la dernière ligne droite de la première mi-temps et a cherché le match nul avec détermination. Budimir l’a eu après avoir tourné dans la surface et tiré à gauche de Mackay, tout comme Ontiveros et Kike García. L’attaquant de l’équipe a égalisé à la troisième minute de remise, sur le sixième corner. Il s’est connecté avec son pied contre Villares, qui a réclamé une faute, et a battu Mackay.

Les Navarrais ont eu plus d’amplitude en seconde période, même si le Deportivo a conservé la taille pendant le premier quart d’heure. Les habitants avaient des options, mais ils n’ont pas réussi à résoudre le problème dans la région, comme un heads-up de Soriano ou un tir de Doncel.

Les rojillos l’ont chargé après l’heure de la réunion. Un tir de Kike García a trouvé la réponse de Mackay, mais son rejet a été mis à profit par Budimir pour départager l’égalité.

Le Deportivo a essayé avec trois attaquants sur le terrain dans les derniers instants, mais n’a pas réussi à mettre son rival en difficulté.